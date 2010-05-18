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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды» Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть
Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»

Либо ничего: Почему «Смерть Сталина» напугала чиновников сильнее «Матильды»
Армандо Ианнуччи слишком убедительно расколдовывает советскую власть

Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят
Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят От ледяного ГУЛАГа Морозко до ядерной войны в Чечне
Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят

Супермен вместо Сталина: 10 комиксов о России, которые кого-нибудь оскорбят
От ледяного ГУЛАГа Морозко до ядерной войны в Чечне

Россияне стали спокойнее относиться к установке памятников Сталину

Мнения респондентов в этом вопросе разделились поровну

Россияне стали спокойнее относиться к установке памятников Сталину

В НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину

Ранее вуз по этой причине покинул адвокат Генри Резник

В НИУ ВШЭ прекратили сотрудничество с МГЮА из-за мемориальной доски Сталину

Владимир Мединский — об установке памятника Сталину

Министр культуры опасается, что установка монумента может расколоть общество

Владимир Мединский — об установке памятника Сталину

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства

Штрафовать на 100 тысяч рублей за прославление Сталина

Соответствующий федеральный закон разработали петербургские депутаты Григорий Явлинский, Борис Вишневский и Александр Кобринский

Штрафовать на 100 тысяч рублей за прославление Сталина

Деградация гамбургера Илья Бухтуев о том, что наша котлета когда-то была гамбургером

Деградация гамбургера

Саймон Себаг-Монтефиоре «Молодой Сталин»
Саймон Себаг-Монтефиоре «Молодой Сталин» Расстрелы и любовные подвиги, грабежи и эффектные побеги: главная биография последнего времени — становление Иосифа Сталина в книге прославленного британского историка
Саймон Себаг-Монтефиоре «Молодой Сталин»

Саймон Себаг-Монтефиоре «Молодой Сталин»
Расстрелы и любовные подвиги, грабежи и эффектные побеги: главная биография последнего времени — становление Иосифа Сталина в книге прославленного британского историка

Маршрут на выходные: Москва — Дмитров — Дубна — Кимры
Маршрут на выходные: Москва — Дмитров — Дубна — Кимры The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — канал им. Москвы, огромный Ленин, странный белый шар и журавлиные стаи на Дмитровском направлении.
Маршрут на выходные: Москва — Дмитров — Дубна — Кимры

Маршрут на выходные: Москва — Дмитров — Дубна — Кимры
The Village продолжает серию о том, как провести выходные вне города. В очередном выпуске — канал им. Москвы, огромный Ленин, странный белый шар и журавлиные стаи на Дмитровском направлении.

Есть вопрос: «Почему Москва — порт пяти морей?»
Есть вопрос: «Почему Москва — порт пяти морей?» В специальном майском выпуске рубрики - ответ на летний вопрос о Москве и море.
Есть вопрос: «Почему Москва — порт пяти морей?»

Есть вопрос: «Почему Москва — порт пяти морей?»
В специальном майском выпуске рубрики - ответ на летний вопрос о Москве и море.

Итальянская газета узнала тайну схемы московского метро Столичная подземка была построена по астрологической карте, которую составил "Московский Нострадамус"

Итальянская газета узнала тайну схемы московского метро

Сексуальная сестра Сталина
Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Сексуальная сестра Сталина

Сексуальная сестра Сталина
Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.