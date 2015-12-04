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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности
Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности Несмотря на уход Visa и Mastercard
Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности

Как платить за онлайн-сервисы в новой реальности
Несмотря на уход Visa и Mastercard

Steam запустил распродажу в честь ЛГБТ. В России ее рекламировать не стали

Но купить игры со скидкой россияне тоже могут

Steam запустил распродажу в честь ЛГБТ. В России ее рекламировать не стали

Секс со Сталиным: Почему россияне вожделеют диктатора
Секс со Сталиным: Почему россияне вожделеют диктатора И что стоит за желанием подключить электричество к его соскам
Секс со Сталиным: Почему россияне вожделеют диктатора

Секс со Сталиным: Почему россияне вожделеют диктатора
И что стоит за желанием подключить электричество к его соскам

«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал»
«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал» «ШХД: ЗИМА» — красиво и странно
«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал»

«Я сыграл в симулятор русской тоски и узнал, кто и зачем его сделал»
«ШХД: ЗИМА» — красиво и странно

Войнушка Путина против Навального, ЛГБТ и биткоинов

Steam создали инди-игру Putin 20!8

Войнушка Путина против Навального, ЛГБТ и биткоинов

Игра про русского алкоголика, робокоп в Дубае и инвестиции в криптовалюте

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Игра про русского алкоголика, робокоп в Дубае и инвестиции в криптовалюте

Nival отказалась от локализации игр для России из-за «налога на Google»

Один из старейших отечественных разработчиков теперь будет ориентироваться преимущественно на зарубежную аудиторию

Nival отказалась от локализации игр для России из-за «налога на Google»

Экспансия «Яндекс.Такси», интерес Google к Telegram и успехи Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Экспансия «Яндекс.Такси», интерес Google к Telegram и успехи Facebook

Альянс против Uber, налог с App Store и деньги Цукерберга

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Альянс против Uber, налог с App Store и деньги Цукерберга