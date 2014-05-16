30 магазинов и сайтов, открывшихся в 2014 году Американская сеть Forever 21, мебельный Crate & Barrel, шведский Monki и другие магазины и сайты, появившиеся в Москве в этом году
30 магазинов и сайтов, открывшихся в 2014 году Американская сеть Forever 21, мебельный Crate & Barrel, шведский Monki и другие магазины и сайты, появившиеся в Москве в этом году
Александра Санчес-Перес, учредитель компании Hyper и партнёр выставки Van Gogh Alive The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали неподалёку от Конюшенной площади
Александра Санчес-Перес, учредитель компании Hyper и партнёр выставки Van Gogh Alive The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. Героиню этого выпуска мы сфотографировали неподалёку от Конюшенной площади
Наталия Святогор, совладелица ресторана B152 Tearoom The Village фотографирует петербуржцев в их любимом сезонном комплекте в том месте, которое им особенно дорого. С героиней этого выпуска мы встретились в Тележном переулке