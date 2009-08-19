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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как пожарить сочный стейк дома
Как пожарить сочный стейк дома Толщина мяса, рибай и отдых стейка
Как пожарить сочный стейк дома

Как пожарить сочный стейк дома
Толщина мяса, рибай и отдых стейка

Burger Heroes открывает стейк-ресторан Steak Heroes

Новое заведение открывается в районе Китай-город

Burger Heroes открывает стейк-ресторан Steak Heroes

Мясной ресторан «Рыбы нет»

Мясной ресторан «Рыбы нет»Анна Масловская — о новом ресторане Аркадия Новикова, в котором он продолжает идти навстречу новой аудитории

Мясной ресторан «Рыбы нет»

Мясной ресторан «Рыбы нет»
Анна Масловская — о новом ресторане Аркадия Новикова, в котором он продолжает идти навстречу новой аудитории

Стоит ли замораживать стейк перед жаркой?
Стоит ли замораживать стейк перед жаркой? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Стоит ли замораживать стейк перед жаркой?

Стоит ли замораживать стейк перед жаркой?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве The Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.
Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве

Части тела: 21 стейк-хаус и мясной ресторан в Москве
The Village составил гид по московским стейк-хаусам и ресторанам, где мясу уделяют немало внимания.

Части тела: Из чего сделаны стейки в ресторанах
Части тела: Из чего сделаны стейки в ресторанах The Village выяснил, что за мясо подают в ресторанах, где его берут, из чего делают стейки и как их можно прожарить.
Части тела: Из чего сделаны стейки в ресторанах

Части тела: Из чего сделаны стейки в ресторанах
The Village выяснил, что за мясо подают в ресторанах, где его берут, из чего делают стейки и как их можно прожарить.

Новое место: мясной ресторан Beef Bar Junior
Новое место: мясной ресторан Beef Bar Junior На Пречистенской набережной открылся Beef Bar Junior — мясной ресторан с умеренными ценами
Новое место: мясной ресторан Beef Bar Junior

Новое место: мясной ресторан Beef Bar Junior
На Пречистенской набережной открылся Beef Bar Junior — мясной ресторан с умеренными ценами

Говяжий стейк с тушеным зеленым луком На 4 порции:

Говяжий стейк с тушеным зеленым луком