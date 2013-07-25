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Новости

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет

В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

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Новости

МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи

Новости

На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон

На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты

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На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон
Новости

На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты

Новости

ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет

Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес

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Новости

ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес

Новости

Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное

ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости

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Новости

Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости

Новости

СМИ сообщили о планах властей продвигать выборы через соцсети

Реализовать проект может Mail.ru Group

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Новости

СМИ сообщили о планах властей продвигать выборы через соцсети Реализовать проект может Mail.ru Group

Новости

В России утвердили новую стратегию экономической безопасности

Теперь правительство должно за три месяца разработать организационные и нормативно-правовые меры по ее реализации

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В России утвердили новую стратегию экономической безопасности
Новости

В России утвердили новую стратегию экономической безопасности Теперь правительство должно за три месяца разработать организационные и нормативно-правовые меры по ее реализации

Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов
Кухня
Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторовСоздательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.
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Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов
Кухня

Иностранный опыт: Как власти Хельсинки поддерживают молодых рестораторов Создательницы Stay Hungry по просьбе The Village поговорили с Вилле Реландером, идеологом стратегии развития культуры питания Хельсинки, о «Ресторанном дне» и поддержке инициатив горожан государством.