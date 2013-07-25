МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет
В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
МВД представило антинаркотическую стратегию на 10 лет В приоритете — духовно-нравственное воспитание молодежи
На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон
На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты
На вейпы и электронные сигареты распространится действующий табачный закон На альтернативные устройства для курения введут те же ограничения, что и на сигареты
ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет
Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес
ЦСР представил альтернативный план развития России на шесть лет Эксперты считают, что каждому россиянину должны дать возможность открыть бизнес
Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное
ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости
Добавлять в дешевые спиртосодержащие вещества рвотное ФАС не одобрил идею Минздрава запретить такие жидкости
СМИ сообщили о планах властей продвигать выборы через соцсети
Реализовать проект может Mail.ru Group
СМИ сообщили о планах властей продвигать выборы через соцсети Реализовать проект может Mail.ru Group
В России утвердили новую стратегию экономической безопасности
Теперь правительство должно за три месяца разработать организационные и нормативно-правовые меры по ее реализации