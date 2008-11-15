Сексуальные Велосипеды Сексуальные Велосипеды(Sexy Bicycles) именно так называеться новая компания из Западной Австралии. Они выпустили свою первую ленейку велосипедов которой дали прозаическое и в тоже время травиальное название - Release One. Всего 9 моделей велосипедов. Три модели с неподвижной передачей, три трековых модели и три модели с 9ю скоростями. Естественно что каждая модель - ограничена!
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
11 блогов и много колёс Сначала был девственно чистый Гугл-Ридер, который казался совершенно бесполезным. Единственное, что я придумала, это добавить туда fffound. Но вскоре я наткнулась на украинский блог Bike Future, а там обнаружила ссылку на Copenhagenize.com, с него попала на Copenhagen Cycle Chic и как-то совершенно незаметно у меня в подписке оказалось около 20 велоблогов.
Легенды. Brompton Есть такие велосипеды, названия которых уже стали нарицательными. Конечно, до уравнения "копировальная машина = ксерокс" им ещё далеко, но за их колёсами долгая история и тысячи преданных поклонников по всему миру.
SHOW-ROOM магазина UrbanLine В начале 2009 года в Москве открылся SHOW-ROOM магазина UrbanLine. Ребята из UrbanLine занимаются продвижением на российском рынке обувного бренда PF-Flyers – иконы американской сникер культуры 60-х годов прошлого века.
Похитители велосипедов «У меня вообще нет велосипедного замка, чтобы не было соблазна», — довольно распространённая точка зрения для велосипедистов в России, которые так боятся за свои два колеса, что не допускают и мысли оставить велосипед пристёгнутым. Даже на 5 минут.
The MonkeyLectric MonkeyLectric — марка, под которой продается один очень интересный велоаксессуар. В 2007 году Dan Goldwater из Калифорнии придумал его, а в мае 2008–го запустил в серийное производство. Сейчас в его команде трудится 23 человека.
Велосипед от студии дизайна Dovetusai Дизайн студия Dovetusai из Милана, которая известна своей мебелью, предложила дизайн велосипеда.
Kwin Mag 4 Почти весь ноябрь лил дождь. В такую погоду заниматься можно разве что скимбордингом (skimboard). Были солнечные дни, в которые мы старались отснять «за весь месяц». И это было примерно так: встаешь в 6 утра, едешь через весь город на грань, снять на которой надо до 9 утра, потому что потом охранник прогонит. Потом в другой конец города, чтобы договориться с охранниками о съемке...
CYCLIST PROJECT Нью-йоркский фотограф Мариса Абаза (Marisa Abaza) пишет о себе, что если не фотографирует, то поедает десерты или катается на велосипеде. Последнее объясняет появление её нового проекта, для которого она снимает велосипедистов, а после просит их написать что-нибудь о себе и велосипеде.
Продуманный швед Куда сложить покупки или поставить сумку? Или, например, куда деть шлем, когда вы припарковали велосипед и идёте по делам? Брать с собой? По просьбе компании Skeppshult шведский дизайнер Бьёрн Дальстрём (Björn Dahlström) дал ответы на все вопросы, не только придумав новую модель велосипеда, но и позаботившись о всех возможных аксессуарах, будь то корзинка, багажник или специальный...
Двухколёсный Париж О французской столице не написал только ленивый. Там и Лувр, и Эйфелева башня, и Центр Жоржа Помпиду. А ещё Елисейские поля, батоны растут на деревьях, а утро начинается с вина и круассана. Ну, как-то так. Я почти не соврала.