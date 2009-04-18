Программа «Большой Эрмитаж» Программа «Большой Эрмитаж» была разработана для осуществления реконструкции большого музейного комплекса. Она предполагает приспособление большой части исторических зданий района Дворцовой площади Санкт-Петербурга для целей музейного просвещения, музейного досуга и развлечения, где галереи и лекционные залы будут сочетаться с музейными кафе и ресторанами, интернет-центрами.