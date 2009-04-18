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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом» Шедевр или ошибка?
В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»

В центре Петербурга построят дом, который в народе называют «гробом»
Шедевр или ошибка?

Что будут строить вместо хрущевок
Что будут строить вместо хрущевок Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского
Что будут строить вместо хрущевок

Что будут строить вместо хрущевок
Показываем, как должны измениться Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни The Village запечатлел легендарную петербургскую Апрашку в ожидании облагораживающих преобразований

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни

Дёшево и сердито: Как выглядит Апраксин двор в преддверии новой жизни
The Village запечатлел легендарную петербургскую Апрашку в ожидании облагораживающих преобразований

Программа «Большой Эрмитаж» Программа «Большой Эрмитаж» была разработана для осуществления реконструкции большого музейного комплекса. Она предполагает приспособление большой части исторических зданий района Дворцовой площади Санкт-Петербурга для целей музейного просвещения, музейного досуга и развлечения, где галереи и лекционные залы будут сочетаться с музейными кафе и ресторанами, интернет-центрами.

Программа «Большой Эрмитаж»