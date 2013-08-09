На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
На Неве: 10 самых заметных новых домов у воды в Петербурге Бонус: самая уродливая петербургская новостройка десятилетия
Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса» Новый этаж офиса «Яндекса» — с цветными переговорными, отделкой из экоматериалов и гигантскими интернет-иконками
Новый этаж штаб-квартиры «Яндекса» Новый этаж офиса «Яндекса» — с цветными переговорными, отделкой из экоматериалов и гигантскими интернет-иконками
Интерьер недели (Петербург): Офис компании «Фруджет» Офис компании «Фруджет», которая занимается импортом и продажей овощей и фруктов, — с цветной итальянской мебелью и керамическими фруктами.