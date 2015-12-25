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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием

Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием

IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира

Запуск новой точки намечен на осень

IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира

Жители Свиблова выступили против проектов застройки района по реновации

Активисты проведут митинг против уничтожения зелени и расширения дорог

Жители Свиблова выступили против проектов застройки района по реновации

Почему в Яузе массово гибнут утки?
Почему в Яузе массово гибнут утки? Что говорят местные жители, власти и экологи
Почему в Яузе массово гибнут утки?

Почему в Яузе массово гибнут утки?
Что говорят местные жители, власти и экологи

Москвичи пожаловались на массовую гибель уток и рыбы в прудах Яузы

Местные жители связывают ситуацию с программой благоустройства

Москвичи пожаловались на массовую гибель уток и рыбы в прудах Яузы

Новые парки Москвы
Новые парки Москвы Cквер в Большом Спасоглинищевском переулке, Братиславский парк и сквер в Лазоревом проезде
Новые парки Москвы

Новые парки Москвы
Cквер в Большом Спасоглинищевском переулке, Братиславский парк и сквер в Лазоревом проезде

Как будут выглядеть обновленные Братиславский парк и сквер у Лазоревого проезда

Подготовительные работы в парках уже начались

Как будут выглядеть обновленные Братиславский парк и сквер у Лазоревого проезда

Снос последней пятиэтажки в Свиблове

Дом относится к серии К-7, площадь пятиэтажки составляет 5,4 тысячи квадратных метров

Снос последней пятиэтажки в Свиблове

На выходные закроют вестибюли 12 станций московского метро

Станции начнут закрываться с вечера пятницы

На выходные закроют вестибюли 12 станций московского метро