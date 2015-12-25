Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
Как женская футбольная команда из Свиблова объединяет жителей района и собирает деньги на борьбу с домашним насилием
IKEA откроет третий магазин городского формата на проспекте Мира
Запуск новой точки намечен на осень
Жители Свиблова выступили против проектов застройки района по реновации
Активисты проведут митинг против уничтожения зелени и расширения дорог
Москвичи пожаловались на массовую гибель уток и рыбы в прудах Яузы
Местные жители связывают ситуацию с программой благоустройства
Новые парки Москвы Cквер в Большом Спасоглинищевском переулке, Братиславский парк и сквер в Лазоревом проезде
Новые парки Москвы Cквер в Большом Спасоглинищевском переулке, Братиславский парк и сквер в Лазоревом проезде
Как будут выглядеть обновленные Братиславский парк и сквер у Лазоревого проезда
Подготовительные работы в парках уже начались
Снос последней пятиэтажки в Свиблове
Дом относится к серии К-7, площадь пятиэтажки составляет 5,4 тысячи квадратных метров
На выходные закроют вестибюли 12 станций московского метро
Станции начнут закрываться с вечера пятницы