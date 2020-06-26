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Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей

Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей
Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Да, в настоящем гараже

Завтраки Eggsellent в Bambule, самый шумный бар Маросейки Underdog и бар в гараже «Сюр»
Завтраки Eggsellent в Bambule, самый шумный бар Маросейки Underdog и бар в гараже «Сюр» Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village
Завтраки Eggsellent в Bambule, самый шумный бар Маросейки Underdog и бар в гараже «Сюр»

Завтраки Eggsellent в Bambule, самый шумный бар Маросейки Underdog и бар в гараже «Сюр»
Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village