Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Кафе «Сюр», ставшее главным открытием лета, могут закрыть из-за жалоб местных жителей Посетители модного кафе vs. жители Ивановской горки
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Завтраки Eggsellent в Bambule, самый шумный бар Маросейки Underdog и бар в гараже «Сюр» Все открытия недели (а иногда и закрытия) — в регулярной подборке The Village