Минфин хочет покрыть расходы на борьбу с COVID-19 за счет повышения акцизов на табак
Запретить Juul и его аналоги в России
А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет
Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения
И жители других европейских стран
В 2020 году россияне смогут покупать алкоголь и сигареты через приложение — без паспорта
Сервис внедрят в рамках перехода на электронные паспорта
Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты
Расходы на эти товары составляют 3 % от общего числа
Запретить курить IQOS в общественных местах
Зампред по охране здоровья считает, что IQOS нельзя позиционировать как менее вредный вид курения
Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года
К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения
Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки
На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов
Сократить количество магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза
Эксперты при правительстве предложили ввести лимит на точки продаж в зависимости от числа жителей и площади региона
Кто и почему курит в России
В России за 22 года возросло число курящих женщин. Мужчины, напротив, стали курить меньше
Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %
По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку
Правительство собирается повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак
Сильнее подорожают акцизы на табачную продукцию
В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам
Также ограничат рекламу электронных сигарет и запретят их продажу несовершеннолетним
В России начали маркировать табак
Теперь на пачках сигарет появится электронный точечный код типа Codentify
Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним
Соответствующая декларация открыта для добровольного подписания
Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках
Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса
Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита
Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду
В России изменится дизайн пачек сигарет
С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями
Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет
Производители также просят дополнительно обсудить проект новой антитабачной концепции
В Forbes обнаружили незаконную рекламу табака
Рекламный макет издания содержал зарегистрированный товарный знак производителя кубинских сигар
В России может появиться единый регулятор оборота алкоголя и табака
Тогда в ЕГАИС будут учитывать и продажу сигарет
Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года
Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»
Минэкономразвития выступило против новой антитабачной концепции
Ведомство заявило, что документ противоречит Конституции
Минфин выступил против новой антитабачной концепции
Теперь Минздрав не сможет представить документ на утверждение правительства
Путин ограничил число сигарет в пачке
Теперь крупнейшим производителям табака придётся пересмотреть свою продуктовую линейку
Госдума запретила продавать большие пачки сигарет
Положение вступит в силу с 1 июля 2016 года, если его подпишет президент
Почему одни попадают в зависимость, а другие нет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы
Финансировать культуру за счёт продажи сигарет и алкоголя
В Минкультуры предполагают, что такой подход позволит привлечь до 260 миллиардов рублей в год
Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям
Депутаты предлагают запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним
В 2018 году акцизы на алкоголь и сигареты увеличат на 5 %
При этом в 2016-м и 2017-м ставки акцизов останутся без изменений
Запретить продажу сигарет и спиртного на кассах супермаркетов
В Совете Федерации посчитали, что размещение алкоголя и табака на кассах создаёт для них дополнительные конкурентные преимущества
Табачные компании просят Путина не вводить минимальные цены на сигареты
Обращение к президенту подписали Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Донской табак», «Юнайтед тобакко фэктори», «Усмань-табак» и Балтийская табачная компания
Киоскам могут вернуть право продавать алкоголь и табак
С соответствующим предложением выступили в федеральной антимонопольной службе
Инвестиции в Россию, ответные запреты и потери ЕС
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Ввести госмонополию на алкоголь и табак
«Справедливая Россия» собирается обратиться с такой инициативой напрямую к президенту
Роспотребнадзор предложил поднять цены на сигареты
Главный санитарный врач и руководитель ведомства Анна Попова заявила «Интерфаксу», что такая мера поможет сделать табак в России менее доступным
Hopes Markets: Товарооборот с Китаем, активность курильщиков и регулирование похоронного рынка
Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке
Новая жизнь: Что изменилось в Москве с 1 января 2014 года Уголовное наказание за фиктивную прописку, презумпция невиновности клиентов банков, эвакуация машин с иностранными номерами — The Village собрал важные нововведения, вступившие в силу с нового года.
В России вступили в силу штрафы за курение в неположенных местах
В России заработал закон, запрещающий рекламу табачных изделий и вводящий штрафы за курение в неположенных местах.
За курение в неположенном месте будут штрафовать на 1 500 рублей
В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение антитабачного закона.
Парк Горького попросил не курить
На территории парка Горького появились таблички «Зона, свободная от табака и алкоголя».