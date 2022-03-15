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МЫ В СОЦСЕТЯХ

РБК: Производитель сигарет West передал права на бренд российской компании

РБК: Производитель сигарет West передал права на бренд российской компании

Табачная компания Philip Morris уйдет из России до конца года

Табачная компания Philip Morris уйдет из России до конца года

15 марта 2022

Imperial Brands передаст бизнес одной из российских компаний

16 сентября 2020

Минфин хочет покрыть расходы на борьбу с COVID-19 за счет повышения акцизов на табак

Минздрав решил отговорить аэропорты от красивых и удобных курилок

Все для людей

Минздрав решил отговорить аэропорты от красивых и удобных курилок

Запретить Juul и его аналоги в России

А также все никотиносодержащие продукты, кроме обычных и электронных сигарет

Запретить Juul и его аналоги в России

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения

И жители других европейских стран

Сколько россияне тратят на продукты, вредные привычки и развлечения

Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
ПРОМО
Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы И как отказ от лишнего может защитить планету
Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
ПРОМО

Сколько литров воды мы тратим, чтобы почистить зубы
И как отказ от лишнего может защитить планету

В 2020 году россияне смогут покупать алкоголь и сигареты через приложение — без паспорта

Сервис внедрят в рамках перехода на электронные паспорта

В 2020 году россияне смогут покупать алкоголь и сигареты через приложение — без паспорта

Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты

Расходы на эти товары составляют 3 % от общего числа

Где в России больше всего тратят на алкоголь и сигареты

Запретить курить IQOS в общественных местах

Зампред по охране здоровья считает, что IQOS нельзя позиционировать как менее вредный вид курения

Запретить курить IQOS в общественных местах

Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года

К 2025 году в России должно остаться не более 25 % курящего населения

Минздрав хочет сделать табак нелегальным после 2050 года

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

На продукты в нашей стране уходит больше всего — 31,2 % всех расходов

Сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

Сократить количество магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза

Эксперты при правительстве предложили ввести лимит на точки продаж в зависимости от числа жителей и площади региона

Сократить количество магазинов с алкоголем и табаком в 2,5 раза

Кто и почему курит в России

В России за 22 года возросло число курящих женщин. Мужчины, напротив, стали курить меньше

Кто и почему курит в России

Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %

По оценке участников рынка, к 2021 году самые дешевые сигареты могут подорожать до 110 рублей за пачку

Ежегодно повышать акцизы на алкоголь и сигареты на 10–20 %

Как курение влияет на слух

Сейчас в мире насчитывается около 1,1 миллиарда курильщиков

Как курение влияет на слух

Правительство собирается повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак

Сильнее подорожают акцизы на табачную продукцию

Правительство собирается повысить стоимость акцизных марок на алкоголь и табак

В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

Также ограничат рекламу электронных сигарет и запретят их продажу несовершеннолетним

В Минпромторге хотят приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

В России начали маркировать табак

Теперь на пачках сигарет появится электронный точечный код типа Codentify

В России начали маркировать табак

Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним

Соответствующая декларация открыта для добровольного подписания

Табачные компании отказались от продаж электронных сигарет несовершеннолетним

Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках

Проект ущемляет права среднего и малого бизнеса

Правительство считает дискриминацией запрет продажи сигарет в ларьках

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита

Курить кальян можно будет в кальянных, где не подают еду

Минздрав назвал сроки запрета кальяна в заведениях общепита

В России изменится дизайн пачек сигарет

С прилавков пропадут упаковки с легкими табачными изделиями

В России изменится дизайн пачек сигарет

Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Производители также просят дополнительно обсудить проект новой антитабачной концепции

Табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

В Forbes обнаружили незаконную рекламу табака

Рекламный макет издания содержал зарегистрированный товарный знак производителя кубинских сигар

В Forbes обнаружили незаконную рекламу табака

В России может появиться единый регулятор оборота алкоголя и табака

Тогда в ЕГАИС будут учитывать и продажу сигарет

В России может появиться единый регулятор оборота алкоголя и табака

Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года

Вероника Скворцова заявила, что это «рамочная концепция»

Глава Минздрава пообещала не запрещать продажу табака родившимся после 2014 года

Минэкономразвития выступило против новой антитабачной концепции

Ведомство заявило, что документ противоречит Конституции

Минэкономразвития выступило против новой антитабачной концепции

Минфин выступил против новой антитабачной концепции

Теперь Минздрав не сможет представить документ на утверждение правительства

Минфин выступил против новой антитабачной концепции

Путин ограничил число сигарет в пачке

Теперь крупнейшим производителям табака придётся пересмотреть свою продуктовую линейку

Путин ограничил число сигарет в пачке

Госдума запретила продавать большие пачки сигарет

Положение вступит в силу с 1 июля 2016 года, если его подпишет президент

Госдума запретила продавать большие пачки сигарет

Почему одни попадают в зависимость, а другие нет?
Почему одни попадают в зависимость, а другие нет? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы
Почему одни попадают в зависимость, а другие нет?

Почему одни попадают в зависимость, а другие нет?
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы

Финансировать культуру за счёт продажи сигарет и алкоголя

В Минкультуры предполагают, что такой подход позволит привлечь до 260 миллиардов рублей в год

Финансировать культуру за счёт продажи сигарет и алкоголя

Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

Депутаты предлагают запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним

Приравнять электронные сигареты к табачным изделиям

В 2018 году акцизы на алкоголь и сигареты увеличат на 5 %

При этом в 2016-м и 2017-м ставки акцизов останутся без изменений

В 2018 году акцизы на алкоголь и сигареты увеличат на 5 %

Запретить продажу сигарет и спиртного на кассах супермаркетов

В Совете Федерации посчитали, что размещение алкоголя и табака на кассах создаёт для них дополнительные конкурентные преимущества

Запретить продажу сигарет и спиртного на кассах супермаркетов

Табачные компании просят Путина не вводить минимальные цены на сигареты

Обращение к президенту подписали Погарская сигаретно-сигарная фабрика, «Донской табак», «Юнайтед тобакко фэктори», «Усмань-табак» и Балтийская табачная компания

Табачные компании просят Путина не вводить минимальные цены на сигареты

Киоскам могут вернуть право продавать алкоголь и табак

С соответствующим предложением выступили в федеральной антимонопольной службе

Киоскам могут вернуть право продавать алкоголь и табак

Инвестиции в Россию, ответные запреты и потери ЕС

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Инвестиции в Россию, ответные запреты и потери ЕС

Ввести госмонополию на алкоголь и табак

«Справедливая Россия» собирается обратиться с такой инициативой напрямую к президенту

Ввести госмонополию на алкоголь и табак

Роспотребнадзор предложил поднять цены на сигареты

Главный санитарный врач и руководитель ведомства Анна Попова заявила «Интерфаксу», что такая мера поможет сделать табак в России менее доступным

Роспотребнадзор предложил поднять цены на сигареты

Hopes Markets: Товарооборот с Китаем, активность курильщиков и регулирование похоронного рынка

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Hopes Markets: Товарооборот с Китаем, активность курильщиков и регулирование похоронного рынка

Новая жизнь: Что изменилось в Москве с 1 января 2014 года
Новая жизнь: Что изменилось в Москве с 1 января 2014 года Уголовное наказание за фиктивную прописку, презумпция невиновности клиентов банков, эвакуация машин с иностранными номерами — The Village собрал важные нововведения, вступившие в силу с нового года.
Новая жизнь: Что изменилось в Москве с 1 января 2014 года

Новая жизнь: Что изменилось в Москве с 1 января 2014 года
Уголовное наказание за фиктивную прописку, презумпция невиновности клиентов банков, эвакуация машин с иностранными номерами — The Village собрал важные нововведения, вступившие в силу с нового года.

В России вступили в силу штрафы за курение в неположенных местах

В России заработал закон, запрещающий рекламу табачных изделий и вводящий штрафы за курение в неположенных местах.

В России вступили в силу штрафы за курение в неположенных местах

За курение в неположенном месте будут штрафовать на 1 500 рублей

В Госдуму внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение антитабачного закона.

За курение в неположенном месте будут штрафовать на 1 500 рублей

Парк Горького попросил не курить

На территории парка Горького появились таблички «Зона, свободная от табака и алкоголя».

Парк Горького попросил не курить

Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения В преддверии начала масштабной антитабачной кампании в Москве The Village проанализировал успешный мировой опыт отказа от курения в общественных местах

Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения

В Москве запретят продажу сигарет в киосках В Москве могут запретить продажу табака в киосках и непосредственно у кассовых аппаратов в магазинах

В Москве запретят продажу сигарет в киосках