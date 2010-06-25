В Москве откроются два универмага Take Away
В магазинах Take Away действует карта лояльности, которая дает возможность получать скидки до 70 % на все бренды
В «РИО Румянцево» открывается универмаг Take Away
В Take Away разместились около 60 магазинов с одеждой, а также фуд-корнер
Почему мы так любим большие магазины Мы проследили историю универмагов с самого начала и выяснили, почему нам без них не обойтись
Почему мы так любим большие магазины Мы проследили историю универмагов с самого начала и выяснили, почему нам без них не обойтись
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
Как пить взять: 32 стакана кофе с собой Чёрные, белые и цветные, с иллюстрациями и наклейками, из рифлёного картона и гладкие, матовые и глянцевые — редакция The Village подробно рассмотрела дизайн стаканов для кофе навынос в Москве.
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
10 новых точек с едой на скорую руку The Village побывал в открывшихся в 2010 году фастфудах и местах с едой навынос и сфотографировал несколько позиций из меню
Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's Создатель успешной сети ресторанов с простой и вкусной едой Correa's – Айзек Корреа, о своих новых проектах и специфике работы в Москве
Прямая речь: Айзек Корреа, основатель ресторанной сети Correa's Создатель успешной сети ресторанов с простой и вкусной едой Correa's – Айзек Корреа, о своих новых проектах и специфике работы в Москве
Новое место: Lunchbox На Большой Никитской открывается кафе быстрого обслуживания Lunchbox.