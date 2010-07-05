Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Въехавший в толпу во время ЧМ таксист получил полтора года принудительных работ

Он также не сможет управлять автомобилем ближайшие три года

Въехавший в толпу во время ЧМ таксист получил полтора года принудительных работ

На что живут таксисты
На что живут таксисты Таксист из Санкт-Петербурга, сотрудничающий со многими сервисами, рассказал The Village, как работает и сколько зарабатывает
На что живут таксисты

На что живут таксисты
Таксист из Санкт-Петербурга, сотрудничающий со многими сервисами, рассказал The Village, как работает и сколько зарабатывает

На чай: о размере чаевых в Москве
На чай: о размере чаевых в Москве The Village поговорил с таксистами, официантами, барменами и другими представителями обслуживающего персонала столицы, чтобы выяснить какие суммы в Москве принято оставлять на чай и узнать о максимальной сумме, оставленной в качестве денежного поощрения.
На чай: о размере чаевых в Москве

На чай: о размере чаевых в Москве
The Village поговорил с таксистами, официантами, барменами и другими представителями обслуживающего персонала столицы, чтобы выяснить какие суммы в Москве принято оставлять на чай и узнать о максимальной сумме, оставленной в качестве денежного поощрения.