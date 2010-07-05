На чай: о размере чаевых в Москве The Village поговорил с таксистами, официантами, барменами и другими представителями обслуживающего персонала столицы, чтобы выяснить какие суммы в Москве принято оставлять на чай и узнать о максимальной сумме, оставленной в качестве денежного поощрения.