На крыше павильона «Рабочий и колхозница» пройдут бесплатные лекции о танго
Музыкальный дуэт Pedro y Juan расскажет посетителям ВДНХ о происхождении танца, его эволюции и знаковых фигурах
В «Музеоне» пройдет фестиваль «Аргентина в России»
В программе — танцевальные и языковые мастер-классы
Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010 Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...
Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 г в течение ноября и декабря открывай вместе с нами все многообразие богатых, удивительных и для многих незнакомых культур трех самых больших стран Латинской Америки: Бразилии, Чили и Аргентины.
Записки о городе, танцующем танго .Первая мысль, которая пришла мне голову по дороге из аэропорта была не о ярко-сияющем зимнем солнце, и даже не о мягкой постели после столь длинного перелёта, а: КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?! Пролететь полмира и оказаться в Европе!! В цивилизации.