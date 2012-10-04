Новости
В Москве пройдет фестиваль Taste of Moscow
В нем примут участие 30 московский гастрономических проектов
Новости
В Москве пройдет фестиваль Taste of Moscow В нем примут участие 30 московский гастрономических проектов
Еда
В «Лужниках» пройдёт гастрономический фестиваль Taste of Moscow
Шеф-повара московских ресторанов Nobu, Sumosan, «Бонтемпи», Food Embassy, Saxon&Parole, «Сыр» и «Чайковский» подготовят для гостей фестиваля специальное меню
Еда
В «Лужниках» пройдёт гастрономический фестиваль Taste of Moscow Шеф-повара московских ресторанов Nobu, Sumosan, «Бонтемпи», Food Embassy, Saxon&Parole, «Сыр» и «Чайковский» подготовят для гостей фестиваля специальное меню
Рестораны
В Москве состоится первый гастрономический фестиваль Taste Of Moscow
6 и 7 октября в рамках фестиваля Martell Pure Gourmet 12 шеф-поваров из московских ресторанов приготовят свои лучшие блюда.
Рестораны