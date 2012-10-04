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Новости

В Москве пройдет фестиваль Taste of Moscow

В нем примут участие 30 московский гастрономических проектов

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Новости

В Москве пройдет фестиваль Taste of Moscow В нем примут участие 30 московский гастрономических проектов

Еда

В «Лужниках» пройдёт гастрономический фестиваль Taste of Moscow

Шеф-повара московских ресторанов Nobu, Sumosan, «Бонтемпи», Food Embassy, Saxon&Parole, «Сыр» и «Чайковский» подготовят для гостей фестиваля специальное меню

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Еда

В «Лужниках» пройдёт гастрономический фестиваль Taste of Moscow Шеф-повара московских ресторанов Nobu, Sumosan, «Бонтемпи», Food Embassy, Saxon&Parole, «Сыр» и «Чайковский» подготовят для гостей фестиваля специальное меню

Рестораны

В Москве состоится первый гастрономический фестиваль Taste Of Moscow

6 и 7 октября в рамках фестиваля Martell Pure Gourmet 12 шеф-поваров из московских ресторанов приготовят свои лучшие блюда.

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Рестораны

В Москве состоится первый гастрономический фестиваль Taste Of Moscow 6 и 7 октября в рамках фестиваля Martell Pure Gourmet 12 шеф-поваров из московских ресторанов приготовят свои лучшие блюда.