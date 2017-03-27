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«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране
«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране Солнечные могильники, пермские посикунчики, башни в Ингушетии и сотня других национальных достопримечательностей
«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране

«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране
Солнечные могильники, пермские посикунчики, башни в Ингушетии и сотня других национальных достопримечательностей

Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан

В список попали 150 городов. Лидером стала Анапа, в конце списка — Волоколамск

Самые чистые и грязные города России, по версии самих граждан
В список попали 150 городов. Лидером стала Анапа, в конце списка — Волоколамск

Сколько стоит жизнь в Казани
Сколько стоит жизнь в Казани Насколько дороги жилье, транспорт и развлечения в столице Татарстана
Сколько стоит жизнь в Казани

Сколько стоит жизнь в Казани
Насколько дороги жилье, транспорт и развлечения в столице Татарстана

Поселки в небоскребах: Как молодые архитекторы обустроят Россию
Поселки в небоскребах: Как молодые архитекторы обустроят Россию Участники молодежной архитектурной биеннале — о человеке будущего и доведенной до абсолюта реновации
Поселки в небоскребах: Как молодые архитекторы обустроят Россию

Поселки в небоскребах: Как молодые архитекторы обустроят Россию
Участники молодежной архитектурной биеннале — о человеке будущего и доведенной до абсолюта реновации

Самые обеспеченные автомобилями регионы

Москва не попала в тройку лидеров

Самые обеспеченные автомобилями регионы
Москва не попала в тройку лидеров

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале

Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале

В России состоится первая Молодежная архитектурная биеннале
Прием заявок на участие в проекте идет на официальном сайте биеннале

Самые привлекательные для инвестиций регионы России

Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив

Самые привлекательные для инвестиций регионы России
Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив

В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков

Они выступают против системы «Платон» и требуют отставки правительства

В России началась бессрочная стачка дальнобойщиков
Они выступают против системы «Платон» и требуют отставки правительства