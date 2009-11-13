10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Бангкок, без статуй Будды и массажных салонов