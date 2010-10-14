Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks
«Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки
Ввести в школах уроки Dota и World of Tanks «Институт развития интернета» считает, что киберспорт развивает командные навыки
Создатель Geek Picnic Николай Горелый покинул проект
Теперь он займется организацией киберспортивного чемпионата
Создатель Geek Picnic Николай Горелый покинул проект Теперь он займется организацией киберспортивного чемпионата
Как стать своим на новой работе Специалист Стокгольмской школы экономики даёт советы о том, как безболезненно адаптироваться к новому коллективу
Как стать своим на новой работе Специалист Стокгольмской школы экономики даёт советы о том, как безболезненно адаптироваться к новому коллективу
Как не допустить анархии в творческом коллективе В дизайнерских бюро или рекламных агентствах, как правило, царит демократия. Руководитель такой команды написала, как не допустить бардака в отсутствие иерархии
Как не допустить анархии в творческом коллективе В дизайнерских бюро или рекламных агентствах, как правило, царит демократия. Руководитель такой команды написала, как не допустить бардака в отсутствие иерархии
Точка опоры: Как найти ключевых сотрудников в компанию Собрать команду часто оказывается самой сложной задачей для нового проекта. При этом именно от сотрудников во многом зависит успех компании. H&F спросил предпринимателей, как они искали нужных людей.
Точка опоры: Как найти ключевых сотрудников в компанию Собрать команду часто оказывается самой сложной задачей для нового проекта. При этом именно от сотрудников во многом зависит успех компании. H&F спросил предпринимателей, как они искали нужных людей.
Команда «Стрелки»: кто и как готовил институт к первому семестру Команда «Стрелки» рассказала чем они занимались все лето, готовясь к образовательной программе первого учебного года