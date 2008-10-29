Кредиторы начали проверять поведение заёмщиков в социальных сетях
Специальная система будет оценивать риск дефолта потенциального заёмщика
Apple презентовала новый iPhone 6
Компания Apple представила флагман нового поколения iPhone 6
Электронные табло на московских дорогах заработают к cередине августа
Для каждого табло набор транслируемой информации будет разным
Бог из машины: Помогают ли технологии будущего побеждать в спорте? Какие национальные сборные экипированы лучше всех, и как это отражается на их результатах
Бог из машины: Помогают ли технологии будущего побеждать в спорте? Какие национальные сборные экипированы лучше всех, и как это отражается на их результатах
Куда люди смотрят: Что внутри Олимпийских стадионов Каток-трансформер, мягкие трибуны, кольцевая автодорога и другие интерьерные решения Сочи–2014
Куда люди смотрят: Что внутри Олимпийских стадионов Каток-трансформер, мягкие трибуны, кольцевая автодорога и другие интерьерные решения Сочи–2014
«Яндекс» запустил бета-версию «Островов»
Интернет-сервис открыл новый интерфейс для бета-тестирования, через который можно записаться в поликлинику, купить билет на самолёт или отправить заявку в любой другой сервис.
Туристов подумывают снабдить планшетами
«Центральный телеграф» хочет раздавать туристам планшеты со специальными приложениями для ориентирования по городу и вызова такси.
Прямая речь: Профессор Хироси Исигуро о роботах и городах будущего Известный японский учёный, создатель геминоидов, теленоидов и эльфоидов, рассказал The Village о том, в чём роботы заменят людей, понимают ли они эмоции и каким будет город уже через десять лет.
Прямая речь: Профессор Хироси Исигуро о роботах и городах будущего Известный японский учёный, создатель геминоидов, теленоидов и эльфоидов, рассказал The Village о том, в чём роботы заменят людей, понимают ли они эмоции и каким будет город уже через десять лет.
Велокамеры нового поколения На прошедшей недавно выставке Вело Парк 2010, компания FOSS представила свою новую разработку — супер легкие и легко ремонтируемые пальцами и зажигалкой (об этом ниже) камеры для велосипедов. Камера изготавливается на оборудовании в Тайване из не вулканизированной резины высокотемпературной полимеризации (и вот тут всем все сразу стало понятно :). Необходимо также отметить, что...
Молекулярная кухня Вас не захватывали эксперименты над едой в «Волшебстве страны Оз»? Помните, там профессор Кувыркун придумал таблетку, которая в концентрированном виде содержала в себе тарелку супа, порцию жареной рыбы или мяса, салат и что-нибудь на десерт. У того, кто принимал такую таблетку, создавалось впечатление, что он плотно пообедал. Но ученики профессора от Очень Питательных Таблеток...