Велокамеры нового поколения На прошедшей недавно выставке Вело Парк 2010, компания FOSS представила свою новую разработку — супер легкие и легко ремонтируемые пальцами и зажигалкой (об этом ниже) камеры для велосипедов. Камера изготавливается на оборудовании в Тайване из не вулканизированной резины высокотемпературной полимеризации (и вот тут всем все сразу стало понятно :). Необходимо также отметить, что...