Глава лаборатории робототехники Университета Осаки профессор Хироси Исигуро недавно приезжал в Москву, чтобы выступить на конференции TEDx Park Kultury «Человек-2112». Исигуро удалось приблизиться к созданию интерактивного робота, полностью копирующего поведение человека. Его роботы играют в театре, беседуют и даже читают лекции. По мнению Исигуро, нельзя будет представить жизнь без андроидов в мегаполисе XXI века: в будущем они смогут заменить человека практически во всех сферах деятельности. В интервью The Village Исигуро рассказал, где именно будут использоваться новые технологии, почему роботы должны быть антропоморфными и как изменится город в ближайшее десятилетие.

РОБОТЫ ИСИГУРО ХИРОСИ

Геминоид HI-2 (2009)

Этот робот — двойник самого учёного. Имеет 50 степеней свободы в реакциях и поведении, что делает его очень похожим на реального человека.

Геминоид F (2010)

Женщина-робот, прототипом является дочь Хироси. Разрабатывалась как робот-секретарша. Играла в театральных постановках, выставлялась на витрине в качестве живого манекена в одном из торговых центров Токио.

Теленоид R1 (2010)

Андроид, отдалённо напоминающий человека. Непонятно, старик это или молодой человек, мужчина или женщина. Создан для того, чтобы создать ощущение присутствия во время веб-общения: каждый может представить на месте робота конкретного человека.

Геминоид DK (2011)

Двойник коллеги Исигуро, профессора Генриха Шарфа из Университета Ольборга в Дании. У робота нет собственного интеллекта, двигается у него лишь голова и верхняя часть туловища. Оператор управляет роботом при помощи проводов.

Эльфоид (2011)

Карликовый робот в формате мобильного телефона. Создан, чтобы при разговоре по телефону возникал эффект присутствия. В Японии Эльфоида начнут продавать буквально через несколько месяцев, а в России, по словам Хироси, робот может появиться примерно через год.

О ГЕМИНОИДАХ

Мы уже не сможем остановиться в техническом развитии. На всех этапах цивилизации люди совершенствовали технологии, чтобы облегчить себе жизнь. Мытьё посуды, уборка — это всё не человеческая работа, и выполнять её должны роботы. Сейчас у нас есть посудомоечные и стиральные машины, но мозг человека лучше всего приспособлен к взаимодействию с человеческими существами. А с роботом смогут работать даже маленькие дети и старики. Пока мой проект — уникальный, но большие компании всерьёз интересуются моими разработками и, более того, уже готовы внедрять эти технологии в жизнь. Первое коммерческое применение моих роботов — витрины магазина. У нас, например, была одна витрина в Токио на День святого Валентина: робот Геминоид F сидела в витрине и ждала звонка от своего прекрасного принца. Подобную витрину мы хотим открыть в Гонконге в ближайшее время.

Основная цель лаборатории робототехники Университета Осаки — понять людей. Основная цель лаборатории робототехники Университета Осаки —

О КОНКУРЕНЦИИ С ЛЮДЬМИ

Роботы смогут выполнять такую работу, для который не нужен человек. Причём я имею в виду не только чисто технические вещи, такие как уборка или работа на фабриках, — роботы смогут читать новости в телеэфире, учить детей в школе. Да, я считаю, что учителя-люди не нужны. Задача учителя — донести информацию, а компьютер сделает это лучше человека. Мультимедиатехнологии позволяют успешнее усваивать информацию. А мотивация тоже приходит не от учителей, она появляется у человека при общении с друзьями: ему хочется быть лучше товарищей. Исигуро и его клон-геминоид в 2009 году снялись в боевике «Суррогаты» Исигуро и его клон-геминоид в 2009 году снялись в боевике

Ещё я уверен, что в будущем изменится индустрия развлечений: роботы, например, смогут играть в театре. Я убеждён, что они смогут изображать человеческие эмоции лучше, чем сам человек. В конце концов, возможности человека ограниченны, а возможности развития технологий — нет. Геминоид F успешно играла в театре небольшую роль.

Роботов создадут даже для секса. Интернет стал таким популярным потому, что там можно найти порно. 70 % поисковых запросов связано с сексом. Люди тратят миллионы и огромное количество времени, чтобы найти партнёра. Причём я не уверен, что все ищут человека, который будет их любить. Я вот лично — нет. Поэтому, конечно, роботы для секса появятся. Сам я таких не разрабатываю и не собираюсь, но, думаю, найдутся умельцы.

О БУДУЩЕМ ГОРОДОВ

Я не могу утверждать, что всё, о чём я говорю, появится, но понятно, что машины будут всё чаще входить в нашу жизнь. Они изменят город: транспорт без водителей, электронные продавцы, музыканты, актёры... Как скоро это может произойти? Чтобы ответить на этот вопрос, просто вспомните, сколько времени потребовалось, чтобы в нашу жизнь проник мобильный телефон. Три года максимум! То же самое было с компьютерами и интернетом. Только представьте, наша жизнь полностью изменилась за три года. И с роботами будет аналогично. Это вопрос пяти, максимум десяти лет. Исигуро является автором более 300 публикаций и книг Исигуро является автором более

Что же будут делать люди? Да что угодно, но не думаю, что возникнет проблема безработицы. Я вообще, честно говоря, об этом не думаю. Задача учёного — развивать технологии, а уж как их использовать — решать обществу, для этого проводят круглые столы, экспертные советы и прочее. Знаете, учёные-ядерщики дали нам атомные электростанции и ядерную бомбу, но вина за использование этой бомбы во вред людям лежит не на учёных.

Я не моделирую будущее, я не Бог. Моя задача проста — понять себя и человечество, это я пытаюсь сделать с помощью своих исследований. Я не задумываюсь, как будет выглядеть мир будущего, не строю идеальной картины, чтобы потом не разочароваться, я просто делаю свою работу, за которую получаю деньги. На самом деле никто не знает, что там получится, — мы просто развиваем технологии.

О ЧИНОВНИКАХ

Пройдёт лет двести или даже триста, прежде чем мэром какого-нибудь города сможет стать робот. В правительстве, в органах власти также будет больше роботов. У вас много чиновников, причём большинство из них ничего не делают — просто берут деньги. Это надо прекратить. У нас в Японии, например, паспортный контроль на границе осуществляется автоматически, у вас же я видел сотни людей, которые выполняют примитивную механическую работу. Такого быть не должно. При этом роботы не помогут вам победить коррупцию. Чтобы её победить, нужно просто выгнать коррупционеров. Другого пути нет — это не вопрос технологий, это вопрос развития общества.

ОБ ОБЩЕНИИ И ЭМОЦИЯХ

Будут ли роботы общаться между собой? На самом деле мои роботы взаимодействуют через интернет, выполняют совместную работу и обмениваются информацией. Общение с людьми также возможно. Мой робот, например, ведёт твитер. Но не думаю, что когда-нибудь они будут бесцельно чатиться. Никто не знает, что такое эмоции: если мы изобретём робота, который сможет шутить, сможет испытывать чувства, — мы, наверное, и поймём, что это такое. Важно другое: в процессе общения по мимике и голосу я могу понять, что вы чувствуете, — и вот этому можно научить робота. Его также можно научить проявлять определённые эмоции. Но вопрос, испытывает ли робот то, что демонстрирует, — лишь вопрос веры. Впрочем, как и в случае с человеком. Геминоид F выступила в качестве актрисы в спектакле «До свидания» Токийского театра. Геминоид F выступила в качестве актрисы в спектаклеТокийского театра.

О МОСКВЕ И ЯПОНИИ