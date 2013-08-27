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«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом

Программу откроет «Гертруда» Дрейера

«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом
Программу откроет «Гертруда» Дрейера

На закрытии Дягилевского фестиваля в «Зарядье» выступит Теодор Курентзис

Музыкант выступит вместе с Mahler Chamber Orchestra

На закрытии Дягилевского фестиваля в «Зарядье» выступит Теодор Курентзис
Музыкант выступит вместе с Mahler Chamber Orchestra

Известные режиссеры и искусствоведы озвучат аудиогиды Третьяковской галереи

В акции примут участие Андрей Кончаловский, Теодор Курентзис, Ольга Свиблова и Марина Лошак

Известные режиссеры и искусствоведы озвучат аудиогиды Третьяковской галереи
В акции примут участие Андрей Кончаловский, Теодор Курентзис, Ольга Свиблова и Марина Лошак

Что происходит в Перми после «культурной революции»
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».
Что происходит в Перми после «культурной революции»

Что происходит в Перми после «культурной революции»
Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».