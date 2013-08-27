«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом
Программу откроет «Гертруда» Дрейера
«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом Программу откроет «Гертруда» Дрейера
На закрытии Дягилевского фестиваля в «Зарядье» выступит Теодор Курентзис
Музыкант выступит вместе с Mahler Chamber Orchestra
На закрытии Дягилевского фестиваля в «Зарядье» выступит Теодор Курентзис Музыкант выступит вместе с Mahler Chamber Orchestra
Известные режиссеры и искусствоведы озвучат аудиогиды Третьяковской галереи
В акции примут участие Андрей Кончаловский, Теодор Курентзис, Ольга Свиблова и Марина Лошак
Известные режиссеры и искусствоведы озвучат аудиогиды Третьяковской галереи В акции примут участие Андрей Кончаловский, Теодор Курентзис, Ольга Свиблова и Марина Лошак
Что происходит в Перми после «культурной революции» Руководитель отдела специальных корреспондентов «Ленты.ру» Иван Колпаков отправился в Пермь и посмотрел, что произошло с его родным городом после «культурной революции».