Худрук МХТ Константин Хабенский отменил несколько спектаклей «в знак уважения к бойцам спецоперации»
Московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова. Он выступал против *****
Худрук «Театра Луны» Сергей Проханов покинет пост. Это четвертый раз за месяц, когда власти меняют руководство театров
Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине «Я тоже ухожу»
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
В Центре Мейерхольда состоится премьера инклюзивного спектакля «Возможность тождества»
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура Что делать институциям и возможен ли компромисс?
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Как провести первую неделю зимы в Москве День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил сотрудничество с театром после назначения нового худрука
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова И почему он не мог оставаться на сцене МХТ, но останется в истории театра
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках От Электрозавода и Пречистенки до Ясной Поляны и Ярославля
Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
На веранде Community Stage пройдет спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по творчеству Бориса Рыжего
Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности
Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта в офлайн и онлайн форматах
Спектакль «Доктор Живаго» впервые поставят в «Мастерской Петра Фоменко». В нем дебютирует дочь Сергея Бодрова-младшего
«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему
«Театр.doc» выгонят с «Площадки 8/3». Причиной мог стать спектакль о шамане, который хотел изгнать Путина
В «Мастерской Петра Фоменко» покажут «1000 и 1 ночь» — дебютную постановку Полины Агуреевой
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски»
Ведущие вместе со звездными гостями научат любить театр и понимать, что в нем происходит
«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии
После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки
Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром
С 2016 года продолжается непристойное отношение Райкова к своим подчиненным
Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии»
Суд вот-вот вынесет приговор
«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители
От «Урожая» до карантинного «Гамлета»