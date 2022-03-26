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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Из Русского театра в Эстонии уволили худрука из-за поста о «тухлой облезлой русофобии»

Из Русского театра в Эстонии уволили худрука из-за поста о «тухлой облезлой русофобии»

Худрук МХТ Константин Хабенский отменил несколько спектаклей «в знак уважения к бойцам спецоперации»

Худрук МХТ Константин Хабенский отменил несколько спектаклей «в знак уважения к бойцам спецоперации»

Московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова. Он выступал против *****

Московские театры начали отменять спектакли режиссера Дмитрия Крымова. Он выступал против *****

Видео дня: Власть, арест, ***** — новое интервью Дудя с режиссером Кириллом Серебренниковым

Видео дня: Власть, арест, ***** — новое интервью Дудя с режиссером Кириллом Серебренниковым

Худрук «Театра Луны» Сергей Проханов покинет пост. Это четвертый раз за месяц, когда власти меняют руководство театров

Худрук «Театра Луны» Сергей Проханов покинет пост. Это четвертый раз за месяц, когда власти меняют руководство театров

«ВКонтакте» покажет премьеры спектаклей в День театра
26 марта 2022

«ВКонтакте» покажет премьеры спектаклей в День театра

Театральная школа Райкина приостановит работу с 1 апреля
25 марта 2022

Театральная школа Райкина приостановит работу с 1 апреля

Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине
Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине «Я тоже ухожу»
Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине

Спектакль окончен: Худруки увольняются из театров из-за «спецоперации» в Украине
«Я тоже ухожу»

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
Как провести последнюю неделю февраля

В Центре Мейерхольда состоится премьера инклюзивного спектакля «Возможность тождества»
14 февраля 2022

В Центре Мейерхольда состоится премьера инклюзивного спектакля «Возможность тождества»

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура Что делать институциям и возможен ли компромисс?
Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура

Сцена из русской культуры. В «ГЭС-2» — цензура
Что делать институциям и возможен ли компромисс?

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда
Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день

Куда идти в Москве на этой неделе? Варианты на каждый день
Фестиваль пельменей, ретроспектива азербайджанского кино и день рождения Мейерхольда

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Как провести первую неделю февраля в Москве? Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином
Как провести первую неделю февраля в Москве?

Как провести первую неделю февраля в Москве?
Немой фильм с оркестром и мастер-класс по рисованию вином

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина
Чем заняться в Москве с 14 по 23 января

Чем заняться в Москве с 14 по 23 января
Выставка про Цоя, фестиваль экспериментальной электроники и дегустация отечественного вина

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты Спектакли, выставки и концерты
Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты

Чем заняться в Москве на этой неделе? Выбрали лучшие ивенты
Спектакли, выставки и концерты

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря? Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов
Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?

Чем заняться в Москве с 6 по 12 декабря?
Концерт Sons Of Kemet, закрытие Non/fiction и фестиваль мультфильмов

МХАТ им. М.Горького вернет историческое название
3 декабря 2021

МХАТ им. М.Горького вернет историческое название

Как провести первую неделю зимы в Москве
Как провести первую неделю зимы в Москве День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room
Как провести первую неделю зимы в Москве

Как провести первую неделю зимы в Москве
День рождения Powerhouse, фестиваль японского кино и Boiler Room

Зрители от 22 до 26 лет смогут купить билеты в ЦИМ дешевле
9 ноября 2021

Зрители от 22 до 26 лет смогут купить билеты в ЦИМ дешевле

В Москве начался фестиваль «Новый европейский театр»
9 ноября 2021

В Москве начался фестиваль «Новый европейский театр»

Чем заняться в Москве после локдауна?
Чем заняться в Москве после локдауна? Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий
Чем заняться в Москве после локдауна?

Чем заняться в Москве после локдауна?
Встреча метала и техно в «Мутаборе», Moscow FemFest и еще 30 событий

Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил сотрудничество с театром после назначения нового худрука
8 ноября 2021

Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил сотрудничество с театром после назначения нового худрука

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Чем заняться в Москве во время локдауна? Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли
Чем заняться в Москве во время локдауна?

Чем заняться в Москве во время локдауна?
Онлайн-лекции, небольшие выставки и камерные спектакли

Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского
31 октября 2021

Театр «Практика» покажет спектакль по мотивам «Соляриса» Тарковского

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть? Спектакли, выставки и онлайн-фестивали
Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?

Последняя неделя октября в Москве: Куда пойти, что посмотреть?
Спектакли, выставки и онлайн-фестивали

В Музее Москвы откроется театр «Практика»
8 октября 2021

В Музее Москвы откроется театр «Практика»

Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова
Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова И почему он не мог оставаться на сцене МХТ, но останется в истории театра
Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова

Последний показ «Идеального мужа»: Каким был главный спектакль Константина Богомолова
И почему он не мог оставаться на сцене МХТ, но останется в истории театра

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю? Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»
Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?

Чем заняться в Москве в последнюю теплую неделю?
Фильмы с «Кинотавра», концерт «Кровостока» и фестиваль «Слезы авторки»

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»
Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события

Куда пойти в Москве на этой неделе? Собрали лучшие события
Открытие сезона в МАММ, Рикардо Вильялобос в Mutabor и аукцион «Шар и крест»

обновлено8 сентября 2021

«Авито» будет блокировать объявления о продаже «Пушкинских карт»

Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках
Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках От Электрозавода и Пречистенки до Ясной Поляны и Ярославля
Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках

Русский сайт-специфик-театр в 7 постановках
От Электрозавода и Пречистенки до Ясной Поляны и Ярославля

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий
Конкурс
15 августа 2021

Начинающих режиссеров приглашают создать спектакль с креаторами из моды, музыки и цифровых технологий

В Музее Москвы пройдет фестиваль от театра «Практика»
1 июля 2021

В Музее Москвы пройдет фестиваль от театра «Практика»

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом

На веранде Community Stage пройдет спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по творчеству Бориса Рыжего
25 апреля 2021

На веранде Community Stage пройдет спектакль «Как хорошо мы плохо жили» по творчеству Бориса Рыжего

Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье
Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости
Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье

Создатели спектакля «Распад» — о том, как и зачем говорить в искусстве о ментальном здоровье
А еще об умном зрительском театре, женском взгляде на мужской взгляд и об усталости

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности
Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям

Гуляем с Никитой Кукушкиным по Патрикам и окрестностям
Говорим о репетициях до первой крови, Radiohead и благотворительности

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну
Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

Фильмы, игры, концерты, выставки, театр: Все планы на весну

15 марта 2021

Ежегодная акция «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта в офлайн и онлайн форматах

В Музее русского импрессионизма покажут театральную постановку о психическом здоровье
10 марта 2021

В Музее русского импрессионизма покажут театральную постановку о психическом здоровье

18 театральных событий весны

18 театральных событий весныИ все, что вы могли пропустить из-за локдауна

18 театральных событий весны

18 театральных событий весны И все, что вы могли пропустить из-за локдауна

Спектакль «Доктор Живаго» впервые поставят в «Мастерской Петра Фоменко». В нем дебютирует дочь Сергея Бодрова-младшего
19 февраля 2021

Спектакль «Доктор Живаго» впервые поставят в «Мастерской Петра Фоменко». В нем дебютирует дочь Сергея Бодрова-младшего

«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему
«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему
«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему

«Неформат» о жизни нерусских профессиональных актеров в России — главный спектакль 2020 года. Вот почему

Подкаст о театре «В своем репертуаре» с Варварой Шмыковой
Ссылка дня
26 ноября 2020

Подкаст о театре «В своем репертуаре» с Варварой Шмыковой

16 ноября 2020

Зрителям придется вернуть билеты в Большой театр на спектакли с 27 ноября

12 ноября 2020

«Театр.doc» выгонят с «Площадки 8/3». Причиной мог стать спектакль о шамане, который хотел изгнать Путина

Детский театральный фестиваль «Маршак» впервые пройдет онлайн
15 октября 2020

Детский театральный фестиваль «Маршак» впервые пройдет онлайн

14 октября 2020

Спектакль «Иранская конференция» с Хаматовой и Мироновым покажут в кинотеатрах

Что не так с «Копами в огне»
Что не так с «Копами в огне» И как изменилось наше отношение к образу полицейского
Что не так с «Копами в огне»

Что не так с «Копами в огне»
И как изменилось наше отношение к образу полицейского

В «Мастерской Петра Фоменко» покажут «1000 и 1 ночь» — дебютную постановку Полины Агуреевой
30 сентября 2020

В «Мастерской Петра Фоменко» покажут «1000 и 1 ночь» — дебютную постановку Полины Агуреевой

16 театральных событий осени
16 театральных событий осени Спектакли о расизме, демократии и травле
16 театральных событий осени

16 театральных событий осени
Спектакли о расизме, демократии и травле

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть
Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса

Как театры и актеры возвращаются к жизни после коронавируса
И как будут выглядеть театры, когда их разрешат открыть

В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета

В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета

В Херсонесе пройдет фестиваль оперы и балета

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу

Читки пройдут с 5 по 12 сентября

Фестиваль «Любимовка» объявил основную программу

«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски»

Ведущие вместе со звездными гостями научат любить театр и понимать, что в нем происходит

«Как посмотреть»: Подкаст о театре от студии «Либо/Либо» и «Золотой маски»

Московские театры откроются 1 августа

Залы будут заполнены только наполовину

Московские театры откроются 1 августа

«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии

После показа пройдет паблик-ток с режиссером и актерами постановки

«Импресарио» бесплатно покажет онлайн-спектакль о любви во время пандемии

Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром

С 2016 года продолжается непристойное отношение Райкова к своим подчиненным

Директора театра Виктюка обвинили в изнасиловании. ГИТИС прекратил сотрудничество с театром

Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии»

Суд вот-вот вынесет приговор

Открытое письмо деятелей культуры с просьбой отозвать иск к «Седьмой студии»

«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители

От «Урожая» до карантинного «Гамлета»

«Практика» объявила даты показа спектаклей, где пьесы, актеров и режиссеров выбрали зрители

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ