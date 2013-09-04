Судно-музей «яхта Сталина» пришвартуют у парка Горького
Это случится через год в случае одобрения столичными властями
Судно-музей «яхта Сталина» пришвартуют у парка Горького Это случится через год в случае одобрения столичными властями
Горящий трехпалубник на Москве-реке Теплоход пришвартован к причалу у Нагатинской набережной
Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября
На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса
Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса
На Москва-реке пьяный мужчина угнал теплоход Он врезался в другое судно
Наружную рекламу на теплоходах на Москве-реке признали незаконной
Власти заявили, что суда должны использоваться по своему основному назначению
Наружную рекламу на теплоходах на Москве-реке признали незаконной Власти заявили, что суда должны использоваться по своему основному назначению
Как работает речная навигация в Москве Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде
Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы
Они заявили, что требования убрать судна противоречат Водному кодексу России
Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы
Они заявили, что требования убрать судна противоречат Водному кодексу России
В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация
Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов
В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов
Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта
C 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать теплоходы от Москва-Сити до Парка Горького
Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта C 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать теплоходы от Москва-Сити до Парка Горького
В Москве впервые пройдёт парад теплоходов
Он откроет сезон навигации по Москве-реке 22 апреля
В Москве впервые пройдёт парад теплоходов Он откроет сезон навигации по Москве-реке 22 апреля
В Москве изменится дизайн речных теплоходов
«Столичная судоходная компания» планирует запустить первые теплоходы в новом дизайне в августе-сентябре 2015 года
В Москве изменится дизайн речных теплоходов «Столичная судоходная компания» планирует запустить первые теплоходы в новом дизайне в августе-сентябре 2015 года
В новый туристический маршрут включат прогулку по воде
В рамках нового туристического маршрута туристы смогут перемещаться по городу на автобусе и на теплоходе.