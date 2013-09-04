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Судно-музей «яхта Сталина» пришвартуют у парка Горького

Это случится через год в случае одобрения столичными властями

Судно-музей «яхта Сталина» пришвартуют у парка Горького
Это случится через год в случае одобрения столичными властями

Горящий трехпалубник на Москве-реке

Теплоход пришвартован к причалу у Нагатинской набережной

Горящий трехпалубник на Москве-реке
Теплоход пришвартован к причалу у Нагатинской набережной

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября

На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса

Зимнюю навигацию на Москве-реке запустят 9 ноября
На маршруты выйдут десять теплоходов ледового класса

На Москва-реке пьяный мужчина угнал теплоход

Он врезался в другое судно

На Москва-реке пьяный мужчина угнал теплоход
Он врезался в другое судно

Наружную рекламу на теплоходах на Москве-реке признали незаконной

Власти заявили, что суда должны использоваться по своему основному назначению

Наружную рекламу на теплоходах на Москве-реке признали незаконной
Власти заявили, что суда должны использоваться по своему основному назначению

Как работает речная навигация в Москве
Как работает речная навигация в Москве Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде
Как работает речная навигация в Москве

Как работает речная навигация в Москве
Участник рынка — о свадьбах на кораблях, опасных пассажирах и стоимости стоянки на воде

Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы

Они заявили, что требования убрать судна противоречат Водному кодексу России

Владельцы теплоходов на Москве-реке пожаловались Чайке на власти Москвы
Они заявили, что требования убрать судна противоречат Водному кодексу России

В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация

Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов

В акватории Москвы открылась летняя пассажирская навигация
Сейчас в Москве работает около 150 теплоходов

Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта

C 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать теплоходы от Москва-Сити до Парка Горького

Пассажирская навигация на Москве-реке возобновится 25 марта
C 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать теплоходы от Москва-Сити до Парка Горького

В Москве впервые пройдёт парад теплоходов

Он откроет сезон навигации по Москве-реке 22 апреля

В Москве впервые пройдёт парад теплоходов
Он откроет сезон навигации по Москве-реке 22 апреля

В Москве изменится дизайн речных теплоходов

«Столичная судоходная компания» планирует запустить первые теплоходы в новом дизайне в августе-сентябре 2015 года

В Москве изменится дизайн речных теплоходов
«Столичная судоходная компания» планирует запустить первые теплоходы в новом дизайне в августе-сентябре 2015 года

В новый туристический маршрут включат прогулку по воде

В рамках нового туристического маршрута туристы смогут перемещаться по городу на автобусе и на теплоходе.

В новый туристический маршрут включат прогулку по воде
В рамках нового туристического маршрута туристы смогут перемещаться по городу на автобусе и на теплоходе.