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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Шереметьево закрыл терминалы E и D
16 марта 2022

Шереметьево закрыл терминалы E и D

Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года

Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект

Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года

В Шереметьеве открыли терминал С в духе конструктивизма. Вот как он выглядит

Круглосуточные рестораны, двухэтажный ВИП-зал и прямая дорога с Москвой

В Шереметьеве открыли терминал С в духе конструктивизма. Вот как он выглядит

Терминал С аэропорта Шереметьево откроют в начале 2020 года

Первые рейсы отправятся 15 января

Терминал С аэропорта Шереметьево откроют в начале 2020 года

«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева

Время в пути составит 20 минут

«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева

Терминалы Шереметьева свяжет железная дорога

РЖД планирует запустить движение по линии в 2022 году

Терминалы Шереметьева свяжет железная дорога

Новый терминал Шереметьева получил «пять звезд» Skytrax

До 2021 года в аэропорту откроются еще два терминала

Новый терминал Шереметьева получил «пять звезд» Skytrax

На всех станциях метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

Стоимость проезда при оплате картой или смартфоном составит 42 рубля

На всех станциях метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда

Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона

Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала

Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты

Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса

Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты

«Тинькофф» установил в Москве первые платежные терминалы

Они позволяют оплачивать мобильную связь, а также разово пополнять счета

«Тинькофф» установил в Москве первые платежные терминалы

Каким будет железнодорожный вокзал в Шереметьеве

Его построят в 2019 году в новом терминале В

Каким будет железнодорожный вокзал в Шереметьеве

РЖД хочет забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево

Связано это со строительством дороги к новому терминалу В

РЖД хочет забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево

Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ

Раньше клиенты платили в банках или платежных терминалах

Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ

В Домодедове ввели безбилетную оплату паркинга

Оплатить машино-место можно на выезде по карте

В Домодедове ввели безбилетную оплату паркинга

ВТБ предупредил о сбоях при операциях через терминалы других банков

Сейчас все системы банка работают в штатном режиме

ВТБ предупредил о сбоях при операциях через терминалы других банков

В Домодедове тестируют технологию самостоятельной посадки пассажиров в самолет

Для этого нужно отсканировать билет в бумажном или электронном виде

В Домодедове тестируют технологию самостоятельной посадки пассажиров в самолет

В 2018 году на МЦК построят новые переходы и терминалы

Надземные и подземные дороги объединят между собой соседние микрорайоны

В 2018 году на МЦК построят новые переходы и терминалы

В аэропорту Шереметьево завершилось строительство грузового терминала «Москва Карго»

Он занимает 43 тысячи квадратных метров

В аэропорту Шереметьево завершилось строительство грузового терминала «Москва Карго»

Автобусная остановка у аэропорта Шереметьево временно прекратит работу

Изменения связаны с происходящим возле терминала B ремонтом

Автобусная остановка у аэропорта Шереметьево временно прекратит работу

Терминалы аэропорта Шереметьево свяжет скоростной поезд

Его запустят в декабре 2017 года

Терминалы аэропорта Шереметьево свяжет скоростной поезд

В России ужесточат контроль за анонимными денежными переводами

Финансовым организациям придётся препятствовать финансированию терроризма через краудфандинг и терминалы

В России ужесточат контроль за анонимными денежными переводами

На Лужнецкой набережной заработал спортивный квест «Терминал»

Игра объединяет в себе элементы спортивного состязания и квеста в реальности

На Лужнецкой набережной заработал спортивный квест «Терминал»

Сколько стоит петербургский бар-хоппинг

Сколько стоит петербургский бар-хоппинг Корреспондент и фотограф The Village за одну ночь выпили в 15 самых популярных петербургских барах, чтобы выяснить, сколько стоит и что представляет из себя петербургский бар-хоппинг

Сколько стоит петербургский бар-хоппинг

Сколько стоит петербургский бар-хоппинг
Корреспондент и фотограф The Village за одну ночь выпили в 15 самых популярных петербургских барах, чтобы выяснить, сколько стоит и что представляет из себя петербургский бар-хоппинг

В билетных терминалах метро можно будет расплатиться банковской картой

Замглавы Дептранса Алина Бисембаева пообещала, что такая услуга появится в ближайшее время

В билетных терминалах метро можно будет расплатиться банковской картой

Билетные автоматы в метро обучат воспринимать технологию PayPass

Все билетные автоматы метрополитена приспособят для бесконтактной оплаты до конца года

Билетные автоматы в метро обучат воспринимать технологию PayPass

Студия Лебедева создала новый сайт для аэропорта Пулково

Новый сайт петербургского аэропорта Пулково заработал в тестовой версии. Дизайн и логотип для него разработала студия Артемия Лебедева.

Студия Лебедева создала новый сайт для аэропорта Пулково

На штрафстоянках появились терминалы для оплаты

Специальные терминалы для оплаты эвакуации автомобилей появились на штрафстоянках Москвы.

На штрафстоянках появились терминалы для оплаты

В метро хотят расставить терминалы с данными о загруженности

В метро появятся терминалы, сообщающие о загруженности линий.

В метро хотят расставить терминалы с данными о загруженности

Во Внукове открылась вторая очередь нового терминала

Во вторник, 18 декабря, аэропорт Внуково открыл вторую очередь нового терминала А.

Во Внукове открылась вторая очередь нового терминала

Терминалы оплаты QIWI заражены вирусом Новый вирус помогает злоумышленникам переводить платежи QIWI на свой счет

Терминалы оплаты QIWI заражены вирусом

В мэрии для чиновников установили терминал записи на прием к врачу Московские чиновники теперь могут записаться на прием к врачу через электронный терминал в здании мэрии

В мэрии для чиновников установили терминал записи на прием к врачу

Во Внуково открылся новый терминал
Во Внуково открылся новый терминал Терминал A будет работать в тестовом режиме до конца июля.
Во Внуково открылся новый терминал

Во Внуково открылся новый терминал
Терминал A будет работать в тестовом режиме до конца июля.

В Шереметьево связали терминалы E и D
В Шереметьево связали терминалы E и D Третьего июля, в аэропорте Шереметьево открылась соединительная галерея между терминалами E и D.
В Шереметьево связали терминалы E и D

В Шереметьево связали терминалы E и D
Третьего июля, в аэропорте Шереметьево открылась соединительная галерея между терминалами E и D.

В «Шереметьево» открылся терминал E
В «Шереметьево» открылся терминал E Первый рейс из терминала E аэропорта «Шереметьево» выполнила авиакомпания Air Astana по маршруту Москва — Алма-Ата.
В «Шереметьево» открылся терминал E

В «Шереметьево» открылся терминал E
Первый рейс из терминала E аэропорта «Шереметьево» выполнила авиакомпания Air Astana по маршруту Москва — Алма-Ата.