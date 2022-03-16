Строительство новой полосы в Домодедове может занять еще четыре года
Минтранс просит выделить еще 13 миллиардов на проблемный объект
В Шереметьеве открыли терминал С в духе конструктивизма. Вот как он выглядит
Круглосуточные рестораны, двухэтажный ВИП-зал и прямая дорога с Москвой
«Аэроэкспресс» запустит экспресс-автобусы от станции «Ховрино» до Шереметьева
Время в пути составит 20 минут
Терминалы Шереметьева свяжет железная дорога
РЖД планирует запустить движение по линии в 2022 году
Новый терминал Шереметьева получил «пять звезд» Skytrax
До 2021 года в аэропорту откроются еще два терминала
На всех станциях метро установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
Стоимость проезда при оплате картой или смартфоном составит 42 рубля
Visa собирается запустить в России технологию приема бесконтактных платежей с телефона
Смартфоны смогут работать в качестве платежного терминала
Из магазинов убрали игровые автоматы, замаскированные под терминалы для оплаты
Нарушения обнаружили в рамках рейдов в сфере игорного бизнеса
«Тинькофф» установил в Москве первые платежные терминалы
Они позволяют оплачивать мобильную связь, а также разово пополнять счета
РЖД хочет забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево
Связано это со строительством дороги к новому терминалу В
Оплатить госуслуги теперь можно в МФЦ
Раньше клиенты платили в банках или платежных терминалах
ВТБ предупредил о сбоях при операциях через терминалы других банков
Сейчас все системы банка работают в штатном режиме
В Домодедове тестируют технологию самостоятельной посадки пассажиров в самолет
Для этого нужно отсканировать билет в бумажном или электронном виде
В 2018 году на МЦК построят новые переходы и терминалы
Надземные и подземные дороги объединят между собой соседние микрорайоны
В аэропорту Шереметьево завершилось строительство грузового терминала «Москва Карго»
Он занимает 43 тысячи квадратных метров
Автобусная остановка у аэропорта Шереметьево временно прекратит работу
Изменения связаны с происходящим возле терминала B ремонтом
В России ужесточат контроль за анонимными денежными переводами
Финансовым организациям придётся препятствовать финансированию терроризма через краудфандинг и терминалы
На Лужнецкой набережной заработал спортивный квест «Терминал»
Игра объединяет в себе элементы спортивного состязания и квеста в реальности
Сколько стоит петербургский бар-хоппинг Корреспондент и фотограф The Village за одну ночь выпили в 15 самых популярных петербургских барах, чтобы выяснить, сколько стоит и что представляет из себя петербургский бар-хоппинг
Сколько стоит петербургский
бар-хоппинг Корреспондент и фотограф The Village за одну ночь выпили в 15 самых популярных петербургских барах, чтобы выяснить, сколько стоит и что представляет из себя петербургский бар-хоппинг
В билетных терминалах метро можно будет расплатиться банковской картой
Замглавы Дептранса Алина Бисембаева пообещала, что такая услуга появится в ближайшее время
Билетные автоматы в метро обучат воспринимать технологию PayPass
Все билетные автоматы метрополитена приспособят для бесконтактной оплаты до конца года
Студия Лебедева создала новый сайт для аэропорта Пулково
Новый сайт петербургского аэропорта Пулково заработал в тестовой версии. Дизайн и логотип для него разработала студия Артемия Лебедева.
На штрафстоянках появились терминалы для оплаты
Специальные терминалы для оплаты эвакуации автомобилей появились на штрафстоянках Москвы.
В метро хотят расставить терминалы с данными о загруженности
В метро появятся терминалы, сообщающие о загруженности линий.
Во Внукове открылась вторая очередь нового терминала
Во вторник, 18 декабря, аэропорт Внуково открыл вторую очередь нового терминала А.