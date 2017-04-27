Терминалы аэропорта Шереметьево свяжет скоростной поезд Его запустят в декабре 2017 года
Южный и северный терминалы аэропорта Шереметьево свяжет скоростной поезд. Об этом сообщает «Российская газета».
Поезд будет курсировать по тоннелю, проложенному под взлетно-посадочными полосами, и сократит время пересадки с рейса на рейс. Время в пути для пассажиров составит 2,5 минуты, а для багажа — одну минуту. Ожидаемая пропускная способность составов — более 1,8 тысячи пассажиров в час.
Запуск движения поездов запланирован на декабрь 2017 года.
Ранее сообщалось, что 1 сентября 2017 года в аэропорту Шереметьево откроется новый грузовой терминал. Также в октябре 2019 года планируется открыть терминал С, который закрыт на реконструкцию. Кроме того, в 2022 году реконструируют терминал F.
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Комментарии
Надеюсь, в него-то будут пускать не только по авиабилетам как сейчас в трансферный автобус? А то если ты встречаешь кого-то в терминале B, то доезжаешь до аэропорта на аэроэкспрессе за 30 мин, а дальше будь добр за ворота, в маршрутку, и в часовую пробку, чтобы объехать аэропорт. Другого варианта добраться до терминала B нет. Ты для аэропорта персона нон грата, потому что у тебя нет авиабилета. Бредовая система, по сути хамская по отношению к посетителям аэропорта.
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