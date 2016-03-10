«Вышка» вошла в сотню лучших бизнес-вузов мира по версии THE
В предметные рейтинги попали восемь российских университетов
В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России
Лучшие показатели у МГУ
В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России
МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций
ВШЭ оказалась единственным российским вузом в сотне лучших молодых университетов
За год Высшая школа экономики поднялась в списке на 24 строки
Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE
МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка
МГУ и МФТИ вошли в репутационный топ-100 журнала Times Higher Education
Всего в рейтинг попали вузы из 21 страны
МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам
Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов
МГУ вошел в сотню лучших европейских вузов
Другие российские вузы в топ-100 рейтинга не попали
Четыре российских вуза попали в предметные рейтинги лучших университетов мира
По направлению «Бизнес и экономика» 83-е место заняла российская Высшая школа экономики
Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы
Всего в рейтинге Times Higher Education пять вузов из России