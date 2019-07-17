МГУ стал единственным российским вузом, попавшим в репутационный рейтинг университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education.



МГУ расположился на 38-м месте в окружении канадских университетов. По словам ректора российского вуза Виктора Садовничего, высокий результат МГУ стал возможен, в частности, благодаря тому, что университет ведет активную работу в области международной деятельности, а его ученые входят в ведущие международные научные коллаборации.

При этом за год МГУ опустился в общем списке на пять строчек. Университет продолжает снижаться в рейтинге с 2015 года — тогда он занимал 25-е место. Еще один российский вуз, МФТИ, выбыл за год из топ-100.



В тройку лидеров мирового рейтинга вошли лишь американские вузы — Гарвардский университет, Масачуссетский технологический институт и Стэнфорд.