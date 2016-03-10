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Новости

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах

МГУ единственный в топ-5

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Новости

Лучшие российские вузы и их конкуренты в развивающихся странах МГУ единственный в топ-5

Новости

«Вышка» вошла в сотню лучших бизнес-вузов мира по версии THE

В предметные рейтинги попали восемь российских университетов

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Новости

«Вышка» вошла в сотню лучших бизнес-вузов мира по версии THE В предметные рейтинги попали восемь российских университетов

Новости

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России

Лучшие показатели у МГУ

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Новости

В рейтинг лучших университетов мира по версии THE вошли 39 вузов из России Лучшие показатели у МГУ

Новости

В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России

МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций

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Новости

В репутационном рейтинге THE остался один вуз из России МГУ вошел в топ-40, опустившись на пять позиций

Новости

ВШЭ оказалась единственным российским вузом в сотне лучших молодых университетов

За год Высшая школа экономики поднялась в списке на 24 строки

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Новости

ВШЭ оказалась единственным российским вузом в сотне лучших молодых университетов За год Высшая школа экономики поднялась в списке на 24 строки

Новости

Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE

МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка

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Новости

Россия оказалась третьей по числу вузов в новом рейтинге влияния THE МГУ вошел в инновационный топ-15, однако не попал в первую сотню общего списка

Новости

МГУ и МФТИ вошли в репутационный топ-100 журнала Times Higher Education

Всего в рейтинг попали вузы из 21 страны

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Новости

МГУ и МФТИ вошли в репутационный топ-100 журнала Times Higher Education Всего в рейтинг попали вузы из 21 страны

Новости

МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам

Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов

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Новости

МФТИ поднялся в топ-50 лучших мировых вузов по физическим наукам Всего в списке Times Higher Education представлено 10 российских вузов

Новости

МГУ вошел в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников

Он занял 126-е место из 150

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Новости

МГУ вошел в мировой топ вузов по трудоустройству выпускников Он занял 126-е место из 150

13 сентября. Главное в городе
Утро в Москве
13 сентября. Главное в городеРассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
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13 сентября. Главное в городе
Утро в Москве

13 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Новости

МГУ вошел в сотню лучших европейских вузов

Другие российские вузы в топ-100 рейтинга не попали

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Новости

МГУ вошел в сотню лучших европейских вузов Другие российские вузы в топ-100 рейтинга не попали

Образование

Четыре российских вуза попали в предметные рейтинги лучших университетов мира

По направлению «Бизнес и экономика» 83-е место заняла российская Высшая школа экономики

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Образование

Четыре российских вуза попали в предметные рейтинги лучших университетов мира По направлению «Бизнес и экономика» 83-е место заняла российская Высшая школа экономики

Образование

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы

Всего в рейтинге Times Higher Education пять вузов из России

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Образование

Два московских вуза вошли в рейтинг лучших университетов Европы Всего в рейтинге Times Higher Education пять вузов из России