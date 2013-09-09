Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради
Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим
Мерч Beat Film Festival и Тинькофф, вдохновленный работой Тимы Ради Футболки, толстовки, шопперы и канцелярия с горящим будущим
Квартира с черным потолком, в которой живет молодой онколог (Петербург) «Типичная квартира холостяка»
Квартира с черным потолком, в которой живет молодой онколог (Петербург)
«Типичная квартира холостяка»
Каких молодых художников покупать прямо сейчас На что потратить от 5 до 50 тысяч рублей
Пародия на предвыборную агитацию «Хорошие декорации — плохой спектакль!»
Билборд установлен перед настоящим баннером с призывом пойти на выборы
Пародия на предвыборную агитацию «Хорошие декорации — плохой спектакль!» Билборд установлен перед настоящим баннером с призывом пойти на выборы
Автором цитаты «антисоветского» лозунга 1976 года на Пироговской набережной оказался Тимофей Радя
Екатеринбургский художник повторил оригинальную надпись через 40 лет
Автором цитаты «антисоветского» лозунга 1976 года на Пироговской набережной оказался Тимофей Радя Екатеринбургский художник повторил оригинальную надпись через 40 лет
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве или как Москва опять не стала культурной столицей
Куратор Анна Нистратова о том, почему все вокруг заговорили об уличном искусстве или как Москва опять не стала культурной столицей
Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицы The Village поговорил с уральским уличным художником Тимофеем Радей о провокациях в искусстве, новой жизни городских районов и стрит-арте в музеях
Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицы The Village поговорил с уральским уличным художником Тимофеем Радей о провокациях в искусстве, новой жизни городских районов и стрит-арте в музеях
Видео дня: Тимофей Радя пустил на ветер 2 млрд рублей против Олимпиады
В прошлом году Forbes включил его в список самых перспективных молодых художников России
Видео дня: Тимофей Радя пустил на ветер 2 млрд рублей против Олимпиады В прошлом году Forbes включил его в список самых перспективных молодых художников России
Фоторепортаж: Как действующий завод становится музеем стрит-арта На действующем заводе в Петербурге уже год создают музей стрит-арта силами лучших российских уличных художников. The Village посмотрел на граффити в промзоне и поговорил с директором производства.