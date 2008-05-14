Рецепты шефов: Мороженое с чаем матча, с малиной и с моцареллой и базиликом Владелец и шеф петербургской кондитерской «Вкусные штучки» Кирилл Виноградов рассказал The Village, как приготовить дома два необычных вида мороженого и один сорбет.
Рецепты шефов: Мороженое с чаем матча, с малиной и с моцареллой и базиликом Владелец и шеф петербургской кондитерской «Вкусные штучки» Кирилл Виноградов рассказал The Village, как приготовить дома два необычных вида мороженого и один сорбет.
Томатный суп с морепродуктами Ингредиентов много и готовить трудновато, но поверьте, этот вкус того стоит!
Рецепты шефов: Запечённый с травами карп с соусом из оливок и томатов Шеф-повар ресторана «Сёстры Гримм» Александр Толстиков рассказывает, как приготовить запечённого с травами карпа с соусом из оливок и томатов.
Рецепты шефов: Запечённый с травами карп с соусом из оливок и томатов Шеф-повар ресторана «Сёстры Гримм» Александр Толстиков рассказывает, как приготовить запечённого с травами карпа с соусом из оливок и томатов.
Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.
Итальянский томатный соус для пасты или ризотто Этот простой как всё гениальное рецепт сочетает в себе ключевые ингредиенты и ароматы средиземноморской кухни. Соус готовится за 15 минут и является отличным дополнением как для риса, так и для пасты.
Гратен из капусты и томатов с творогом и сыром Вам понадобится лоток брюссельской капусты, небольшой вилок брокколи, грамм 250 томатов черри, пачка творога, баночка сметаны (250 г), 2 яйца, небольшой кусочек твердого сыра плюс орегано, базилик, тимьян и несколько капель оливкового масла (или кусочек сливочного).
La Tomatina La Tomatina – это знаменитый «томатный бой», который происходит в испанском городке Буньол, недалеко от Валенсии. Битва происходит ежегодно в последнюю среду августа с 11 до 13 часов. La Tomatina – кульминационное событие недельного Томатного фестиваля, который начинается на пару дней раньше.