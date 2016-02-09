В Москве утвердили внешний вид киосков и тележек в парках
Их окрасят в природные оттенки и оснастят светодиодными светильниками
Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро
Он составит 50 тысяч рублей
Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в МосквеThe Village запечатлел события прошедшей ночи и утра
Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в Москве The Village запечатлел события прошедшей ночи и утра
Что нужно знать о новой волне сносов в Москве The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели
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Ассоциация владельцев недвижимости намерена добиваться легализации части объектов из второго списка
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«Яблоко» предупредило об угрозе сноса ещё 364 павильонов в Москве (обновлено)
В партии заявляют, что новая волна ликвидации объектов малого бизнеса намечена на июнь 2016 года
План благоустройства улиц Москвы за миллиард рублей
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Москва провалила большинство дел о признании торговых точек незаконными строениями
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Власти Москвы пообещали построить новые павильоны за свой счёт
Право аренды в них разыграют на аукционах на общих основаниях
Урбанист Пётр Иванов — о том, зачем в Москве сносят торговые павильоны The Village узнал у эксперта, чем горожанам грозит снос торговых палаток у станций метро
Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)
Закрыт проезд по внутренней и внешней стороне Бульварного кольца