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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве открылись павильоны со свежей клубникой

Купить ягоды можно по 194 адресам

В Москве открылись павильоны со свежей клубникой

22 сентября. Главное в городе
22 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
22 сентября. Главное в городе

22 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

В Москве утвердили внешний вид киосков и тележек в парках

Их окрасят в природные оттенки и оснастят светодиодными светильниками

В Москве утвердили внешний вид киосков и тележек в парках

Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро

Он составит 50 тысяч рублей

Минюст решил в 10 раз увеличить штрафы за незаконную торговлю у метро

Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в Москве

Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в МосквеThe Village запечатлел события прошедшей ночи и утра

Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в Москве

Возвращение длинных ковшей: Как прошла вторая волна сносов самостроя в Москве
The Village запечатлел события прошедшей ночи и утра

Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
Что нужно знать о новой волне сносов в Москве The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели
Что нужно знать о новой волне сносов в Москве

Что нужно знать о новой волне сносов в Москве
The Village разбирается, почему в Москве сносят самострой, чем он опасен для города и как это переживают предприниматели

Владельцы самостроя попросили Путина о моратории

Ассоциация владельцев недвижимости намерена добиваться легализации части объектов из второго списка

Владельцы самостроя попросили Путина о моратории

Отчитаться о наказаниях за незаконную выдачу документов владельцам снесённых павильонов

Гудков попросил Собянина сообщить о мерах, принятых для выявления коррупционеров среди столичных чиновников

Отчитаться о наказаниях за незаконную выдачу документов владельцам снесённых павильонов

«Яблоко» предупредило об угрозе сноса ещё 364 павильонов в Москве (обновлено)

В партии заявляют, что новая волна ликвидации объектов малого бизнеса намечена на июнь 2016 года

«Яблоко» предупредило об угрозе сноса ещё 364 павильонов в Москве (обновлено)

Не сносить ларьки в Москве

Столичные власти считают киоски «нужными москвичам»

Не сносить ларьки в Москве

План благоустройства улиц Москвы за миллиард рублей

Мэрия просит разработать концепцию развития площадей, освобождённых от самостроя

План благоустройства улиц Москвы за миллиард рублей

Сколько павильонов под снос суд признал самостроем

Москва провалила большинство дел о признании торговых точек незаконными строениями

Сколько павильонов под снос суд признал самостроем

Сергей Собянин — о «жульнических бумажках» владельцев павильонов

Мэр Москвы усомнился в законности получения владельцами снесённых торговых точек документов о собственности

Сергей Собянин — о «жульнических бумажках» владельцев павильонов

Глава департамента торговли Москвы — о вере владельцев павильонов в сказки

Алексей Немерюк связал возмущение предпринимателей с не оправдавшимися надеждами на «решал»

Глава департамента торговли Москвы — о вере владельцев павильонов в сказки

Уволить Собянина за снос павильонов

«Яблоко» пожаловалось Путину на «грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина»

Уволить Собянина за снос павильонов

Власти Москвы пообещали построить новые павильоны за свой счёт

Право аренды в них разыграют на аукционах на общих основаниях

Власти Москвы пообещали построить новые павильоны за свой счёт

Урбанист Пётр Иванов — о том, зачем в Москве сносят торговые павильоны
Урбанист Пётр Иванов — о том, зачем в Москве сносят торговые павильоны The Village узнал у эксперта, чем горожанам грозит снос торговых палаток у станций метро
Урбанист Пётр Иванов — о том, зачем в Москве сносят торговые павильоны

Урбанист Пётр Иванов — о том, зачем в Москве сносят торговые павильоны
The Village узнал у эксперта, чем горожанам грозит снос торговых палаток у станций метро

Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)

Закрыт проезд по внутренней и внешней стороне Бульварного кольца

Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)