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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов

Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Насколько отличаются цены в разных странах мира
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Насколько отличаются цены в разных странах мира

Насколько отличаются цены в разных странах мира
The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах

Сколько стоит жизнь в Торонто
Сколько стоит жизнь в Торонто Насколько дороги жилье, еда, транспорт и развлечения в одном из самых многонациональных городов мира
Сколько стоит жизнь в Торонто

Сколько стоит жизнь в Торонто
Насколько дороги жилье, еда, транспорт и развлечения в одном из самых многонациональных городов мира

«Аэрофлот» и «Россия» начнут летать на Пхукет

Авиакомпании будут выполнять по семь рейсов в неделю

«Аэрофлот» и «Россия» начнут летать на Пхукет

Авиакомпании «Россия» разрешили летать в Торонто

Компания будет выполнять пять рейсов в неделю

Авиакомпании «Россия» разрешили летать в Торонто

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме

«Трансаэро» возобновляет рейсы в Канаду

Регулярные полёты в Торонто возобновятся 19 декабря

«Трансаэро» возобновляет рейсы в Канаду

«Аэрофлот» отменяет прямые рейсы в Канаду

Самолёты перевозчика перестанут летать в Канаду 26 октября

«Аэрофлот» отменяет прямые рейсы в Канаду

С кем живут мировые мэры
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
С кем живут мировые мэры

С кем живут мировые мэры
Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.

Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя

Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя
Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.

Новое место: Вегетарианское кафе Fresh
Новое место: Вегетарианское кафе Fresh В Москве открылось вегетарианское кафе родом из Торонто, с огромным количеством фруктовых и овощных коктейлей и вегетарианскими бургерами в меню.
Новое место: Вегетарианское кафе Fresh

Новое место: Вегетарианское кафе Fresh
В Москве открылось вегетарианское кафе родом из Торонто, с огромным количеством фруктовых и овощных коктейлей и вегетарианскими бургерами в меню.

Иностранный опыт: 6 городских пляжей
Иностранный опыт: 6 городских пляжей Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.
Иностранный опыт: 6 городских пляжей

Иностранный опыт: 6 городских пляжей
Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.

Слышу звон Наверное, когда-нибудь эти фотографии станут книгой, как получилось с New Orleans Bicycles. Пока же это электронная коллекция всевозможных велосипедных звонков, увиденных Georgie_grrl в Торонто с 2007 по 2008 год.

Слышу звон