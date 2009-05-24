Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Единый экзамен по вождению, первый трейлер «Венома» и сериал Зыгаря для смартфонов Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Сколько стоит жизнь в Торонто Насколько дороги жилье, еда, транспорт и развлечения в одном из самых многонациональных городов мира
Сколько стоит жизнь в Торонто Насколько дороги жилье, еда, транспорт и развлечения в одном из самых многонациональных городов мира
«Аэрофлот» и «Россия» начнут летать на Пхукет
Авиакомпании будут выполнять по семь рейсов в неделю
Авиакомпании «Россия» разрешили летать в Торонто
Компания будет выполнять пять рейсов в неделю
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
«Аэрофлот» отменяет прямые рейсы в Канаду
Самолёты перевозчика перестанут летать в Канаду 26 октября
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
С кем живут мировые мэры Чернокожая активистка, бойфренд мэра-гея и жена-тихоня, которая терпит выходки скандального мужа, — The Village узнал, кто ждёт дома мэров иностранных городов.
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Новое место: Вегетарианское кафе Fresh В Москве открылось вегетарианское кафе родом из Торонто, с огромным количеством фруктовых и овощных коктейлей и вегетарианскими бургерами в меню.
Новое место: Вегетарианское кафе Fresh В Москве открылось вегетарианское кафе родом из Торонто, с огромным количеством фруктовых и овощных коктейлей и вегетарианскими бургерами в меню.
Иностранный опыт: 6 городских пляжей Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.
Иностранный опыт: 6 городских пляжей Пляж на барже в Берлине, песок на набережной Сены в Париже и целый остров в Стокгольме — The Village выбрал 6 необычных пляжей по всему миру, где можно загорать и купаться, не выезжая из города.
Слышу звон Наверное, когда-нибудь эти фотографии станут книгой, как получилось с New Orleans Bicycles. Пока же это электронная коллекция всевозможных велосипедных звонков, увиденных Georgie_grrl в Торонто с 2007 по 2008 год.