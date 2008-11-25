Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет
Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям
Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ
Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений
Полиция расценила нападение на Касьянова с тортом как «оскорбление»
Ответ МВД опубликовал депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Как приготовить шоколадный торт без муки Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
Как приготовить шоколадный торт без муки Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
Определились три финалиста онлайн-голосования за торт — символ Москвы
Торт-победитель объявят 9 октября
Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты МосквыПо просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»
Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы По просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»
В Москве выберут торт — символ города
Кондитеры разработают рецепт торта, который должен стать гастрономическим символом столицы
Торт в виде России
Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой
Торт "Зебра" Рецепт этого торта мне посоветовала подруга, теперь он входит в список моих любимых. Приготовить его просто, а на вкус просто пальчики оближешь.
Торт "Наполеон" По следам торта "Панчо" решила выложить здесь еще один рецепт знакомого всем торта - на этот раз "Наполеона". И тут я, кстати, понимаю, что рискую, так как почти у каждого "Наполоен" свой - такой, каким печет его бабушка или мама, или такой, какой подают в любимом кафе. Так что я сразу говорю, что ни на что не претендую. Единственное, в чем уверена - мой вариант "Наполеона" очень...
Такой знакомый "Панчо" Москвичи и гости столицы, уверена, прекрасно знают этот торт! Всегда такой небольшой, кругленький, в пластиковой коробке. Обычно его любят все, но мало кто, наверное, представляет, как сделать этот торт самим. Оказывается, очень легко! Вообще особенных умений никаких не требуется.Принцип такой: печем два коржа, один обычный, а другой с какао. Тот, который с какао, крошим, промазываем...
"Это что за некие масонские знаки?!" Так воскликнула моя младшая сестра, голову которой забили преподаватели своими консервативными взглядами на евреев, президентов, современную продвинутую молодёжь и размер зарплаты в суровой провинции. Но запах этого весьма вкусного тортика заставил её забыть об учёбе и отрезать себе кусок побольше :)
La Torta Rigo JancsiТорт Риго Янши, история любви Практически у каждого блюда есть своя история создания. Изначально этот торт был десертом Венгрии, но постепенно он стал классическим десертом севера Италии, а именно района Фриули-Венеция-Джулия.
Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодами И снова здравствуйте:) А теперь расскажу и покажу рецепт традиционного итальянского пирога. Любимые ваши будут в восторге. Обещаю!
Маковый тортик с сливочным кремом Мак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))
Торт Захер (Sachertorte) Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.
Вкусное и красивое от Елены Наседкиной Не так давно мы познакомились с кулинарными шедеврами из Бельгии, а что же у нас? А у нас есть Елена Наседкина - художник, творец, кондитер. Главные герои ее сладких произведений не только мультяшные Винни, Человек-Паук и Черепашки-Ниндзя, но и аппетитные части женского тела, сумочки, шляпы, самолеты, животные, да вообщем-то все, что способна родить богатая фантазия заказчика.
Нежный тортик Ла Маркизелла Я творог не ем, ну не люблю, и творожные запеканки тоже. А тут попробовала приготовить такой торт, и творог стал моим любимым блюдом :)
ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО Предлагаю рецепт очень вкусного десерта, который не для тех, кто на диете, но для тех, кто любит сладкое.
Сырно-шоколадный торт Накройте пищевой пленкой, поставьте в холодильник на 1 час. Желатин залейте 1/2 стакана холодной кипяченой воды, выдержите до набухания. Подготовленный желатин распустите на водяной бане, слегка охладите. Сливочный сыр взбейте с сахаром и ванильной эссенцией в однородную массу. Отдельно взбейте сливки. Шоколадные батончики мелко порубите, смешайте с сырной массой, добавьте желатин...
Малиновый торт Я поведаю вам сразу два рецепта малинового торта) Оба готовятся с использованием песочного теста .
Птичье молоко Каждый советский ребенок знает, что птицы дают молоко :) И, прямо сказать, ни с каким Kinder Pingui оно не сравнится!