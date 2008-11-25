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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет

Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет

Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ

Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений

Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ

Полиция расценила нападение на Касьянова с тортом как «оскорбление»

Ответ МВД опубликовал депутат Госдумы Дмитрий Гудков

Полиция расценила нападение на Касьянова с тортом как «оскорбление»

У торта «Москва» появился фирменный магазин

Также десерт начали продавать в пяти торговых сетях

У торта «Москва» появился фирменный магазин

Как приготовить шоколадный торт без муки
Как приготовить шоколадный торт без муки Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта
Как приготовить шоколадный торт без муки

Как приготовить шоколадный торт без муки
Бренд-шеф ресторана Correa's раскрывает секрет легендарного шоколадного торта

Определились три финалиста онлайн-голосования за торт — символ Москвы

Торт-победитель объявят 9 октября

Определились три финалиста онлайн-голосования за торт — символ Москвы

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты МосквыПо просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы

Шоколадные купола: Кондитеры готовят альтернативные торты Москвы
По просьбе The Village шесть московских кондитеров придумали свои рецепты торта «Москва»

В Москве выберут торт — символ города

Кондитеры разработают рецепт торта, который должен стать гастрономическим символом столицы

В Москве выберут торт — символ города

Торт в виде России

Необычный торт стал кульминацией закрытой вечеринки фотомодели Натальи Водяновой

Торт в виде России

Торт "Снежный Олень" Торт-рулет с сырным кремом и земляничным вареньем

Торт "Снежный Олень"

Торт "Зебра" Рецепт этого торта мне посоветовала подруга, теперь он входит в список моих любимых. Приготовить его просто, а на вкус просто пальчики оближешь.

Торт "Зебра"

Торт "Наполеон" По следам торта "Панчо" решила выложить здесь еще один рецепт знакомого всем торта - на этот раз "Наполеона". И тут я, кстати, понимаю, что рискую, так как почти у каждого "Наполоен" свой - такой, каким печет его бабушка или мама, или такой, какой подают в любимом кафе. Так что я сразу говорю, что ни на что не претендую. Единственное, в чем уверена - мой вариант "Наполеона" очень...

Торт "Наполеон"

Такой знакомый "Панчо" Москвичи и гости столицы, уверена, прекрасно знают этот торт! Всегда такой небольшой, кругленький, в пластиковой коробке. Обычно его любят все, но мало кто, наверное, представляет, как сделать этот торт самим. Оказывается, очень легко! Вообще особенных умений никаких не требуется.Принцип такой: печем два коржа, один обычный, а другой с какао. Тот, который с какао, крошим, промазываем...

Такой знакомый "Панчо"

"Это что за некие масонские знаки?!" Так воскликнула моя младшая сестра, голову которой забили преподаватели своими консервативными взглядами на евреев, президентов, современную продвинутую молодёжь и размер зарплаты в суровой провинции. Но запах этого весьма вкусного тортика заставил её забыть об учёбе и отрезать себе кусок побольше :)

"Это что за некие масонские знаки?!"

La Torta Rigo JancsiТорт Риго Янши, история любви Практически у каждого блюда есть своя история создания. Изначально этот торт был десертом Венгрии, но постепенно он стал классическим десертом севера Италии, а именно района Фриули-Венеция-Джулия.

La Torta Rigo JancsiТорт Риго Янши, история любви

Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодами И снова здравствуйте:) А теперь расскажу и покажу рецепт традиционного итальянского пирога. Любимые ваши будут в восторге. Обещаю!

Crostata ai frutti di boscoПирог с лесными ягодами

Маковый тортик с сливочным кремом Мак - это просто волшебный ингредиент для выпечки! Рулеты, булочки, плюшечки, а вот теперь и тортик))

Маковый тортик с сливочным кремом

Торт Захер (Sachertorte) Как говорит википедия, Торт Захер (нем. Sachertorte) — шоколадный торт, изобретение австрийского кондитера Франца Захера. Торт является типичным десертом венской кухни и вместе с тем одним из самых популярных тортов в мире.

Торт Захер (Sachertorte)

Чизкейк-обманка) фото Н. Белоцерковская

Чизкейк-обманка)

Свадебный переполох Завораживающие кондитерские шедевры по случаю.

Свадебный переполох

Вкусное и красивое от Елены Наседкиной Не так давно мы познакомились с кулинарными шедеврами из Бельгии, а что же у нас? А у нас есть Елена Наседкина - художник, творец, кондитер. Главные герои ее сладких произведений не только мультяшные Винни, Человек-Паук и Черепашки-Ниндзя, но и аппетитные части женского тела, сумочки, шляпы, самолеты, животные, да вообщем-то все, что способна родить богатая фантазия заказчика. 

Вкусное и красивое от Елены Наседкиной

Нежный тортик Ла Маркизелла Я творог не ем, ну не люблю, и творожные запеканки тоже. А тут попробовала приготовить такой торт, и творог стал моим любимым блюдом :)

Нежный тортик Ла Маркизелла

Торт «Зебра»
Торт «Зебра» Ингредиенты:
Торт «Зебра»

Торт «Зебра»
Ингредиенты:

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО Предлагаю рецепт очень вкусного десерта, который не для тех, кто на диете, но для тех, кто любит сладкое.

ШОКОЛАДНОЕ ПОЛЕНО

Сырно-шоколадный торт Накройте пищевой пленкой, поставьте в холодильник на 1 час. Желатин залейте 1/2 стакана холодной кипяченой воды, выдержите до набухания. Подготовленный желатин распустите на водяной бане, слегка охладите. Сливочный сыр взбейте с сахаром и ванильной эссенцией в однородную массу. Отдельно взбейте сливки. Шоколадные батончики мелко порубите, смешайте с сырной массой, добавьте желатин...

Сырно-шоколадный торт

Малиновый торт Я поведаю вам сразу два рецепта малинового торта) Оба готовятся с использованием песочного теста .

Малиновый торт

Птичье молоко Каждый советский ребенок знает, что птицы дают молоко :) И, прямо сказать, ни с каким Kinder Pingui оно не сравнится!

Птичье молоко