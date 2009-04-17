В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств
На нем состоятся мастер-классы по икебане и чайная церемония
Что объединяет россиян, по мнению самих граждан
Российский человек, по мнению опрошенных, лучшего всего представлен героем Обломова
Владимир Мединский — о вредности россиян, отрицающих традиционные ценности
По мнению министра культуры, 90 % россиян — консерваторы
Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год
Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января
Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»
Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Почему на свадьбах кричат «Горько!»? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Почему на свадьбах кричат «Горько!»? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Фаршированная индейка под клюквенным соусом На носу День благодарения. В этот день современные американцы едят то же самое, что ели их предки в далёком 1621 году на первом обеде в честь дня урожая. В основном это фаршированная индейка с соусом.
Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия) В Индии существует самый яркий и красочный праздник весны — праздник Холи (Holi). Во всем мире праздник больше известен как Фестиваль Красок. Он связан с верованиями индусов и поклонению божествам.