В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств
На нем состоятся мастер-классы по икебане и чайная церемония
В культурном центре «ЗИЛ» пройдет фестиваль традиционных японских искусств На нем состоятся мастер-классы по икебане и чайная церемония
Что объединяет россиян, по мнению самих граждан
Российский человек, по мнению опрошенных, лучшего всего представлен героем Обломова
Что объединяет россиян, по мнению самих граждан Российский человек, по мнению опрошенных, лучшего всего представлен героем Обломова
Владимир Мединский — о вредности россиян, отрицающих традиционные ценности
По мнению министра культуры, 90 % россиян — консерваторы
Владимир Мединский — о вредности россиян, отрицающих традиционные ценности По мнению министра культуры, 90 % россиян — консерваторы
Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год
Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января
Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января
Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант»
Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов
Накануне Дня народного единства в России пройдет «Большой этнографический диктант» Диктант, посвященный истории и народным традициям, состоит из 30 тестовых вопросов
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Почему на свадьбах кричат «Горько!»? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Почему на свадьбах кричат «Горько!»? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные и неожиданные вопросы современности
Фаршированная индейка под клюквенным соусом На носу День благодарения. В этот день современные американцы едят то же самое, что ели их предки в далёком 1621 году на первом обеде в честь дня урожая. В основном это фаршированная индейка с соусом.
Фаршированная индейка под клюквенным соусом На носу День благодарения. В этот день современные американцы едят то же самое, что ели их предки в далёком 1621 году на первом обеде в честь дня урожая. В основном это фаршированная индейка с соусом.
Фестиваль Красок – Праздник Холи (Индия) В Индии существует самый яркий и красочный праздник весны — праздник Холи (Holi). Во всем мире праздник больше известен как Фестиваль Красок. Он связан с верованиями индусов и поклонению божествам.