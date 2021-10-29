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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 октября 2021

18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ

Требование дня
5 октября 2021

Запретить «Мужское государство»

Требование дня
24 сентября 2021

Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие

Требование дня
21 сентября 2021

Оштрафовать Telegram за пиратские книги

Требование дня
9 августа 2021

Улучшить условия в психоневрологических интернатах

Требование дня
4 февраля 2021

Возбудить «санитарное дело» против полицейских из-за условий в автозаках

Требование дня
1 февраля 2021

Остановить запрет мирных собраний и митингов, а также преследование демонстрантов

Требование дня
26 января 2021

Освободить Алексея Навального и авторов фильмов-расследований ФБК

Требование дня
11 января 2021

Освободить политзаключенного Азата Мифтахова

Требование дня
8 октября 2020

Возбудить дело о незаконном обороте химоружия после отравления Навального

Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину

Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

50%-ная скидка за неполное образование

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

Выплатить всем россиянам по 15–25 тысяч рублей

Такую идею выдвинули 95 депутатов от оппозиции

Выплатить всем россиянам по 15–25 тысяч рублей

Включить книги в список товаров первой необходимости

Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи

Включить книги в список товаров первой необходимости

Уволить прокурора Москвы после расследования об элитной недвижимости его семьи (обновлено)

ФБК нашел у него гостиницы в Черногории и квартиру в Испании

Уволить прокурора Москвы после расследования об элитной недвижимости его семьи (обновлено)

Не допустить сноса киноцентра «Соловей»

Москвичи решили обратиться напрямую к мэру города

Не допустить сноса киноцентра «Соловей»

Отменить «псевдовыборы» в Мосгордуму и провести новое голосование

Илья Яшин попросил главу ЦИК сложить полномочия

Отменить «псевдовыборы» в Мосгордуму и провести новое голосование

Освободить журналиста Ивана Голунова

Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо

Освободить журналиста Ивана Голунова

Запретить BlaBlaCar

Сервис вновь обвинили в содействии нелегальным перевозкам

Запретить BlaBlaCar

Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее

По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением

Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее

Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств

Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор

Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Хранить данные авиапассажиров в России

Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями

Хранить данные авиапассажиров в России

Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж

Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году

Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж

Объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове

Модель Наталья Водянова призывает россиян вместе потребовать это от властей

Объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове

Уволить Леонида Слуцкого из МГУ

Инициативная группа опасается за студенток и сотрудниц университета

Уволить Леонида Слуцкого из МГУ

Наказывать «дерзких» организаторов митингов и пользователей соцсетей

Путин поручил заняться этим МВД

Наказывать «дерзких» организаторов митингов и пользователей соцсетей

Остановить производство на время ЧМ-2018

ФСБ хочет снизить вероятность техногенных аварий

Остановить производство на время ЧМ-2018

Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой

Премьер-министр публично топил собаку, чтобы продемонстрировать новую отечественную разработку

Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой

Сократить количество монет в России

Банки рассмотрят такую возможность по требованию ЦБ

Сократить количество монет в России

Превратить президентские выборы в праздник

Предполагается, что ярмарки и спортивные соревнования помогут повысить явку

Превратить президентские выборы в праздник

Регистрировать пользователей онлайн-игр по номеру телефона

Соответствующие меры должны ввести к лету 2018 года

Регистрировать пользователей онлайн-игр по номеру телефона

Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского

В партии «Яблоко» считают, что Мединский несет ответственность за решение об объединении РНБ и РГБ

Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского

Отстранить Россию от всех международных соревнований

Сразу 19 стран выступили с призывом ввести санкции против российских спортсменов за употребление ими допинга

Отстранить Россию от всех международных соревнований

Закрыть Facebook в России

С этим требованием в Петербургский городской суд обратился активист Тимур Булатов

Закрыть Facebook в России

Расстреливать нарушителей покоя в Чечне

В СМИ появилась запись с требованиями Кадырова «расстрелять к чертовой матери» всех, кто нарушает покой в республике

Расстреливать нарушителей покоя в Чечне

Снизить расходы госкомпаний на 10 %

В Росимуществе работают над повышением эффективности предприятий с госучастием

Снизить расходы госкомпаний на 10 %

Разработать в России оборудование для исполнения закона Яровой

По словам Путина, принятие антитеррористических поправок обеспечило российские компании «гарантированным заказом»

Разработать в России оборудование для исполнения закона Яровой

Вывести 30 миллионов россиян из теневой экономики

Путин поручил правительству заставить граждан работать легально

Вывести 30 миллионов россиян из теневой экономики

Допросить главу Росгвардии по делу об убийстве Немцова

Адвокат дочери оппозиционера считает, что Виктор Золотов мог обладать всей необходимой информацией для совершения преступления

Допросить главу Росгвардии по делу об убийстве Немцова