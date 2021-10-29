Требование дня

Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие
Возбудить «санитарное дело» против полицейских из-за условий в автозаках
Остановить запрет мирных собраний и митингов, а также преследование демонстрантов
Возбудить дело о незаконном обороте химоружия после отравления Навального
Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину
Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение
50%-ная скидка за неполное образование
Включить книги в список товаров первой необходимости
Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи
Уволить прокурора Москвы после расследования об элитной недвижимости его семьи (обновлено)
ФБК нашел у него гостиницы в Черногории и квартиру в Испании
Отменить «псевдовыборы» в Мосгордуму и провести новое голосование
Илья Яшин попросил главу ЦИК сложить полномочия
Освободить журналиста Ивана Голунова
Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо
Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее
По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением
Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств
Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
Хранить данные авиапассажиров в России
Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями
Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж
Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году
Объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове
Модель Наталья Водянова призывает россиян вместе потребовать это от властей
Уволить Леонида Слуцкого из МГУ
Инициативная группа опасается за студенток и сотрудниц университета
Наказывать «дерзких» организаторов митингов и пользователей соцсетей
Путин поручил заняться этим МВД
Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой
Премьер-министр публично топил собаку, чтобы продемонстрировать новую отечественную разработку
Превратить президентские выборы в праздник
Предполагается, что ярмарки и спортивные соревнования помогут повысить явку
Регистрировать пользователей онлайн-игр по номеру телефона
Соответствующие меры должны ввести к лету 2018 года
Отправить в отставку министра культуры Владимира Мединского
В партии «Яблоко» считают, что Мединский несет ответственность за решение об объединении РНБ и РГБ
Отстранить Россию от всех международных соревнований
Сразу 19 стран выступили с призывом ввести санкции против российских спортсменов за употребление ими допинга
Закрыть Facebook в России
С этим требованием в Петербургский городской суд обратился активист Тимур Булатов
Расстреливать нарушителей покоя в Чечне
В СМИ появилась запись с требованиями Кадырова «расстрелять к чертовой матери» всех, кто нарушает покой в республике
Снизить расходы госкомпаний на 10 %
В Росимуществе работают над повышением эффективности предприятий с госучастием
Разработать в России оборудование для исполнения закона Яровой
По словам Путина, принятие антитеррористических поправок обеспечило российские компании «гарантированным заказом»
Вывести 30 миллионов россиян из теневой экономики
Путин поручил правительству заставить граждан работать легально
Допросить главу Росгвардии по делу об убийстве Немцова
Адвокат дочери оппозиционера считает, что Виктор Золотов мог обладать всей необходимой информацией для совершения преступления