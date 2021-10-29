18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ

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Страны-участницы международной коалиции за свободу СМИ потребовали от российских властей прекратить «усиливающееся преследование независимой журналистики в стране».
Заявление «О свободе прессы в России» подписали 18 стран: Великобритания, США, Германия, Франция, Канада, Австралия, Чехия, Дания, Греция, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Исландия, Северная Македония, Словакия, Словения и Украина.
Текст заявления
Мы призываем российское правительство прекратить подавление независимых голосов, остановить политически мотивированные судебные процессы против журналистов и освободить всех несправедливо задержанных.
В качестве преследования в заявлении упоминаются задержания журналистов на акциях в поддержку Алексея Навального, обыски и аресты редакторов издания DOXA, признание нежелательной организацией издания «Проект», внесение в реестр иноагентов таких изданий, как Bellingcat, «Медуза», «Важные истории», VTimes, The Insider, «Медиазона», «ОВД-Инфо» и «Дождь».
Подписать петицию об отмене закона об иностранных агентах можно здесь.
Источник: текст заявления