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2021-10-29T12:11:55.000+03:00
29 октября 2021
18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ
Требование дня
2021-10-05T16:35:29.000+03:00
5 октября 2021
Запретить «Мужское государство»
Требование дня
2021-09-24T17:02:24.000+03:00
24 сентября 2021
Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие
Требование дня
2021-09-21T12:02:53.000+03:00
21 сентября 2021
Оштрафовать Telegram за пиратские книги
Требование дня
2021-08-09T15:43:39.000+03:00
9 августа 2021
Улучшить условия в психоневрологических интернатах
Требование дня
2021-02-04T10:47:57.000+03:00
4 февраля 2021
Возбудить «санитарное дело» против полицейских из-за условий в автозаках
Требование дня
2021-02-01T18:01:43.000+03:00
1 февраля 2021
Остановить запрет мирных собраний и митингов, а также преследование демонстрантов
Требование дня
2021-01-26T12:18:08.000+03:00
26 января 2021
Освободить Алексея Навального и авторов фильмов-расследований ФБК
Требование дня
2021-01-11T12:53:30.000+03:00
11 января 2021
Освободить политзаключенного Азата Мифтахова
Требование дня
2020-10-08T11:46:40.000+03:00
8 октября 2020
Возбудить дело о незаконном обороте химоружия после отравления Навального
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