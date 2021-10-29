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29 октября 2021

18 стран потребовали прекратить преследование независимых российских СМИ

Требование дня
5 октября 2021

Запретить «Мужское государство»

Требование дня
24 сентября 2021

Вытащить детей из интернета, потому что соцсети и видеоигры культивируют насилие

Требование дня
21 сентября 2021

Оштрафовать Telegram за пиратские книги

Требование дня
9 августа 2021

Улучшить условия в психоневрологических интернатах

Требование дня
4 февраля 2021

Возбудить «санитарное дело» против полицейских из-за условий в автозаках

Требование дня
1 февраля 2021

Остановить запрет мирных собраний и митингов, а также преследование демонстрантов

Требование дня
26 января 2021

Освободить Алексея Навального и авторов фильмов-расследований ФБК

Требование дня
11 января 2021

Освободить политзаключенного Азата Мифтахова

Требование дня
8 октября 2020

Возбудить дело о незаконном обороте химоружия после отравления Навального