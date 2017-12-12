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Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину

Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение

50%-ная скидка за неполное образование

Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение
50%-ная скидка за неполное образование

Выплатить всем россиянам по 15–25 тысяч рублей

Такую идею выдвинули 95 депутатов от оппозиции

Выплатить всем россиянам по 15–25 тысяч рублей
Такую идею выдвинули 95 депутатов от оппозиции

Включить книги в список товаров первой необходимости

Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи

Включить книги в список товаров первой необходимости
Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи

Уволить прокурора Москвы после расследования об элитной недвижимости его семьи (обновлено)

ФБК нашел у него гостиницы в Черногории и квартиру в Испании

Уволить прокурора Москвы после расследования об элитной недвижимости его семьи (обновлено)
ФБК нашел у него гостиницы в Черногории и квартиру в Испании

Не допустить сноса киноцентра «Соловей»

Москвичи решили обратиться напрямую к мэру города

Не допустить сноса киноцентра «Соловей»
Москвичи решили обратиться напрямую к мэру города

Отменить «псевдовыборы» в Мосгордуму и провести новое голосование

Илья Яшин попросил главу ЦИК сложить полномочия

Отменить «псевдовыборы» в Мосгордуму и провести новое голосование
Илья Яшин попросил главу ЦИК сложить полномочия

Освободить журналиста Ивана Голунова

Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо

Освободить журналиста Ивана Голунова
Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо

Запретить BlaBlaCar

Сервис вновь обвинили в содействии нелегальным перевозкам

Запретить BlaBlaCar
Сервис вновь обвинили в содействии нелегальным перевозкам

Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее

По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением

Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее
По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением

Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств

Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор

Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств
Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей

Хранить данные авиапассажиров в России

Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями

Хранить данные авиапассажиров в России
Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями

Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж

Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году

Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж
Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году

Объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове

Модель Наталья Водянова призывает россиян вместе потребовать это от властей

Объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове
Модель Наталья Водянова призывает россиян вместе потребовать это от властей

Уволить Леонида Слуцкого из МГУ

Инициативная группа опасается за студенток и сотрудниц университета

Уволить Леонида Слуцкого из МГУ
Инициативная группа опасается за студенток и сотрудниц университета

Наказывать «дерзких» организаторов митингов и пользователей соцсетей

Путин поручил заняться этим МВД

Наказывать «дерзких» организаторов митингов и пользователей соцсетей
Путин поручил заняться этим МВД

Остановить производство на время ЧМ-2018

ФСБ хочет снизить вероятность техногенных аварий

Остановить производство на время ЧМ-2018
ФСБ хочет снизить вероятность техногенных аварий

Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой

Премьер-министр публично топил собаку, чтобы продемонстрировать новую отечественную разработку

Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой
Премьер-министр публично топил собаку, чтобы продемонстрировать новую отечественную разработку

Сократить количество монет в России

Банки рассмотрят такую возможность по требованию ЦБ

Сократить количество монет в России
Банки рассмотрят такую возможность по требованию ЦБ

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