Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию
Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину
Не принуждать госслужащих к голосованию по поправкам в Конституцию Депутаты Мосгордумы обратились к Собянину
Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение
50%-ная скидка за неполное образование
Снизить студентам РГГУ стоимость обучения из-за перехода на дистанционное обучение 50%-ная скидка за неполное образование
Выплатить всем россиянам по 15–25 тысяч рублей Такую идею выдвинули 95 депутатов от оппозиции
Включить книги в список товаров первой необходимости
Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи
Включить книги в список товаров первой необходимости Книжная индустрия может не пережить коронакризис и просит правительство о помощи
Уволить прокурора Москвы после расследования об элитной недвижимости его семьи (обновлено)
ФБК нашел у него гостиницы в Черногории и квартиру в Испании
Уволить прокурора Москвы после расследования об элитной недвижимости его семьи (обновлено) ФБК нашел у него гостиницы в Черногории и квартиру в Испании
Не допустить сноса киноцентра «Соловей» Москвичи решили обратиться напрямую к мэру города
Отменить «псевдовыборы» в Мосгордуму и провести новое голосование
Илья Яшин попросил главу ЦИК сложить полномочия
Отменить «псевдовыборы» в Мосгордуму и провести новое голосование Илья Яшин попросил главу ЦИК сложить полномочия
Освободить журналиста Ивана Голунова
Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо
Освободить журналиста Ивана Голунова Журналисты и другие работники СМИ составили открытое письмо
Запретить BlaBlaCar Сервис вновь обвинили в содействии нелегальным перевозкам
Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее
По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением
Признать дачу главы Росгвардии памятником культуры и изъять ее По мнению ФБК, имущество Золотова является незаконным обогащением
Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств
Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор
Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
Не пускать в прокат комедию о блокадном Ленинграде Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает фильм глумлением над историей
Хранить данные авиапассажиров в России
Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями
Хранить данные авиапассажиров в России Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями
Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж
Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году
Обязать ТЦ перенести кинотеатры и детские площадки на первый этаж Приступить к исполнению требования планируется уже в этом году
Объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове
Модель Наталья Водянова призывает россиян вместе потребовать это от властей
Объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове Модель Наталья Водянова призывает россиян вместе потребовать это от властей
Уволить Леонида Слуцкого из МГУ
Инициативная группа опасается за студенток и сотрудниц университета
Уволить Леонида Слуцкого из МГУ Инициативная группа опасается за студенток и сотрудниц университета
Наказывать «дерзких» организаторов митингов и пользователей соцсетей
Путин поручил заняться этим МВД
Наказывать «дерзких» организаторов митингов и пользователей соцсетей Путин поручил заняться этим МВД
Остановить производство на время ЧМ-2018 ФСБ хочет снизить вероятность техногенных аварий
Провести прокурорскую проверку издевательств Рогозина над таксой
Премьер-министр публично топил собаку, чтобы продемонстрировать новую отечественную разработку