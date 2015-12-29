«Я и сам считаю себя хомяком»: Начинающие инвесторы — о том, сколько они потеряли и заработали на бирже
«Я и сам считаю себя хомяком»: Начинающие инвесторы — о том, сколько они потеряли и заработали на бирже
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На что живут трейдеры Москвич, торгующий на рынке ценных бумаг, рассказал, как он зарабатывает и на что тратит свой высокий доход
На что живут трейдеры Москвич, торгующий на рынке ценных бумаг, рассказал, как он зарабатывает и на что тратит свой высокий доход
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