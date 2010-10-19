свободу эвану гершковичу
Подписка
Подписка
Купить рекламу

В Москве запустили новый электробусный маршрут

Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении

Новости

В Москве запустили новый электробусный маршрут
Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении

Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году

Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»

Новости

Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году
Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»

Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут
СПЕЦПРОЕКТ
Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут Как в общественном транспорте подготовиться к важному мероприятию
Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут
СПЕЦПРОЕКТ

Это не шутка, я собралась в маршрутке: Макияж и прическа за 15 минут
Как в общественном транспорте подготовиться к важному мероприятию

Без «Б»: Обречён ли московский троллейбус
Без «Б»: Обречён ли московский троллейбус The Village попытался разобраться, как отмена троллейбусных маршрутов отразилась на городе и горожанах
Без «Б»: Обречён ли московский троллейбус
Истории

Без «Б»: Обречён ли московский троллейбус
The Village попытался разобраться, как отмена троллейбусных маршрутов отразилась на городе и горожанах

Сломанный пополам троллейбус на Мичуринском проспекте

Троллейбус развалился в районе «гармошки»

Транспорт

Сломанный пополам троллейбус на Мичуринском проспекте
Троллейбус развалился в районе «гармошки»

В ночь на 24 ноября не будет ходить троллейбус № 15

В эту ночь запустят компенсационный автобус № 15н

Транспорт

В ночь на 24 ноября не будет ходить троллейбус № 15
В эту ночь запустят компенсационный автобус № 15н

На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным

В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы

Транспорт

На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным
В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы

В Москве встали троллейбусы и трамваи на некоторых маршрутах

Сейчас временно приостановлено движение трамваев № 1, 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47 и А, а также троллейбусов № 1, 4, 7, 8, 10, 33, 33к, 71, 62, 84 Бк и Бч

Транспорт

В Москве встали троллейбусы и трамваи на некоторых маршрутах
Сейчас временно приостановлено движение трамваев № 1, 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47 и А, а также троллейбусов № 1, 4, 7, 8, 10, 33, 33к, 71, 62, 84 Бк и Бч

Московский планетарий хочет запустить «космический» троллейбус по Садовому кольцу

Точная дата открытия маршрута пока неизвестна

Транспорт

Московский планетарий хочет запустить «космический» троллейбус по Садовому кольцу
Точная дата открытия маршрута пока неизвестна

Правила поведения для пассажиров общественного транспорта
Правила поведения для пассажиров общественного транспорта Как вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций
Правила поведения для пассажиров общественного транспорта
Город

Правила поведения для пассажиров общественного транспорта
Как вести себя, если вы оказались в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или, не дай бог, в маршрутке, — в нашем списке рекомендаций

Есть вопрос: «Что будет, если троллейбус свернёт не туда?»
Есть вопрос: «Что будет, если троллейбус свернёт не туда?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.
Есть вопрос: «Что будет, если троллейбус свернёт не туда?»
Есть вопрос

Есть вопрос: «Что будет, если троллейбус свернёт не туда?»
Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются жители.

Троллейбусы в центре Москвы заменят на «экобусы» Если троллейбусные маршруты будут убирать из центра Москвы, то их заменят на более маневренный вид экологически чистого транспорта
Ситуация

Троллейбусы в центре Москвы заменят на «экобусы»
Если троллейбусные маршруты будут убирать из центра Москвы, то их заменят на более маневренный вид экологически чистого транспорта

Итоги недели
Итоги недели The Village выбрал главные события недели и собрал комментарии экспертов и блогеров
Итоги недели
Город

Итоги недели
The Village выбрал главные события недели и собрал комментарии экспертов и блогеров

С улиц города начинают убирать троллейбусы Уже в декабре из центра Москвы могут исчезнуть троллейбусы. В первую очередь это касается вместительных «гармошек»
Ситуация

С улиц города начинают убирать троллейбусы
Уже в декабре из центра Москвы могут исчезнуть троллейбусы. В первую очередь это касается вместительных «гармошек»

Через три года в Москве появится единый транспортный билет Власти города планируют ввести единый проездной билет на все виды общественного транспорта через 3 года
Ситуация

Через три года в Москве появится единый транспортный билет
Власти города планируют ввести единый проездной билет на все виды общественного транспорта через 3 года