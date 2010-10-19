В Москве запустили новый электробусный маршрут
Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении
В Москве запустили новый электробусный маршрут Новый транспорт полностью заменил троллейбусы на еще одном направлении
Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году
Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»
Власти Москвы планируют полностью обновить трамвайный парк к 2024 году Сегодня в столицу прибыл 201-й трамвай нового поколения «Витязь-М»
Без «Б»: Обречён ли московский троллейбус The Village попытался разобраться, как отмена троллейбусных маршрутов отразилась на городе и горожанах
Сломанный пополам троллейбус на Мичуринском проспекте
Троллейбус развалился в районе «гармошки»
Сломанный пополам троллейбус на Мичуринском проспекте Троллейбус развалился в районе «гармошки»
В ночь на 24 ноября не будет ходить троллейбус № 15
В эту ночь запустят компенсационный автобус № 15н
В ночь на 24 ноября не будет ходить троллейбус № 15 В эту ночь запустят компенсационный автобус № 15н
На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным
В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы
На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы
В Москве встали троллейбусы и трамваи на некоторых маршрутах
Сейчас временно приостановлено движение трамваев № 1, 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47 и А, а также троллейбусов № 1, 4, 7, 8, 10, 33, 33к, 71, 62, 84 Бк и Бч
В Москве встали троллейбусы и трамваи на некоторых маршрутах Сейчас временно приостановлено движение трамваев № 1, 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47 и А, а также троллейбусов № 1, 4, 7, 8, 10, 33, 33к, 71, 62, 84 Бк и Бч
Московский планетарий хочет запустить «космический» троллейбус по Садовому кольцу
Точная дата открытия маршрута пока неизвестна