Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
На месте бара «Прожектор» откроется третий True Cost Ресторан заработает с 1 апреля
Ресторан с блюдами по себестоимости, гастрономическая карта Москвы и фестиваль фуд-траков The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели