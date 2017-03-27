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Новое место27 марта 2017

На месте бара «Прожектор» откроется третий True Cost Ресторан заработает с 1 апреля

РедакторElya Kovelskikh

На месте бара «Прожектор» в районе Китай-города с 1 апреля начнет работу еще один ресторан сети True Cost, третий в Москве. Об этом The Village сообщили представители заведения.

«True Cost Прожектор»

Адрес: Славянская площадь, 2/5

Телефон: +7 (495) 788–06–06

Средний чек: 1 000 рублей

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еда и десерты

Борщ с копченой уткой и черносливом — 68,01 рубля

Стейк рибай — 259,27 рубля

Бургер из говядины — 118,09 рубля

Шоколадный фондан — 63,80 рубля

Напитки

Чай ассам — 23,03 рубля

Капучино — 38,92 рубля

Long Island Peach — 184,65 рубля

Aperol Spritz — 185,66 рубля

ИДЕЯ: Концепция True Cost заключается в том, что гости платят за вход, а затем получают все блюда и напитки по себестоимости. Так, цена за вход по пятницам и субботам будет составлять с 18:00 до 00:00 — 700 рублей, с 00:00 до 06:00 — 500 рублей, в будние дни с 08:00 до 12:00 — 100 рублей, с 12:00 до 16:00 — 150 рублей, в остальное время — 500 рублей. 

В честь открытия 1 апреля вход в True Cost «Прожектор» будет бесплатным за репост в Facebook записи.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню и бар неизменно для сети True Cost отвечают шеф-повар Артем Миненков и бартендер Юрий Прохоренко. Авторы идеи — Илиодор Марач с Александром Каном, занимающиеся проектами «Никуда не едем», «Квартира», «Прожектор», K-Town.

Интерьер: Ресторан расчитан на 250 посадочных мест, летом будет работать веранда.

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