еда и десерты Борщ с копченой уткой и черносливом — 68,01 рубля Стейк рибай — 259,27 рубля Бургер из говядины — 118,09 рубля Шоколадный фондан — 63,80 рубля Напитки Чай ассам — 23,03 рубля Капучино — 38,92 рубля Long Island Peach — 184,65 рубля Aperol Spritz — 185,66 рубля

ИДЕЯ: Концепция True Cost заключается в том, что гости платят за вход, а затем получают все блюда и напитки по себестоимости. Так, цена за вход по пятницам и субботам будет составлять с 18:00 до 00:00 — 700 рублей, с 00:00 до 06:00 — 500 рублей, в будние дни с 08:00 до 12:00 — 100 рублей, с 12:00 до 16:00 — 150 рублей, в остальное время — 500 рублей.

В честь открытия 1 апреля вход в True Cost «Прожектор» будет бесплатным за репост в Facebook записи.

ШЕФ-ПОВАР: За кухню и бар неизменно для сети True Cost отвечают шеф-повар Артем Миненков и бартендер Юрий Прохоренко. Авторы идеи — Илиодор Марач с Александром Каном, занимающиеся проектами «Никуда не едем», «Квартира», «Прожектор», K-Town.

Интерьер: Ресторан расчитан на 250 посадочных мест, летом будет работать веранда.