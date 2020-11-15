Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza
Детские каникулы в эпоху пандемии
Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля
Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей
В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear
Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении
На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве
На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие
Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков
Участвовать могут также школьники из регионов
Проект «Культурная инициатива» открыл набор участников
В четверг состоится первая лекция, посвященная креативным индустриям
В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)
Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту
Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей
Занятия будут проходить в течение всего лета
Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей
Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня
Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских
Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей
Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов
Обучение пройдет в конце июля в Подмосковье
«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit
В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи
Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы
Она находится около метро «Сухаревская»
На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт
На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу
«Гараж» откроет мастерские и арт-резиденции для художников на ВДНХ
Кураторский совет музея уже назначил первых участников программы
В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски
Акцию провели участники движения «Время»
В парке Горького пройдет третий фестиваль цифрового искусства Maker Faire Moscow
Посетителей фестиваля ждут лекции и большая выставка изобретений
В Музее Москвы пройдет международный типографический фестиваль
Гости узнают о лагерной типографике и арабской каллиграфии
На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского
Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки
На арт-фестивале Big Baby Boom откроют детский маркет и покажут модное шоу
Также участников научат делать инсталляции из стикеров и рисовать пенные абстракции
В Москве откроются мастерские по саунд-дизайну, перформансу и электронной музыке
Пройти обучение в арт-лаборатории зовут молодых ребят в возрасте от 12 до 18 лет
Пенсионеры могут подать заявку на бесплатные занятия спортом и творчеством
Пилотный проект властей направлен на активных граждан
Международный московский кинофестиваль объявил набор волонтеров
Кандидат должен отлично знать несколько иностранных языков
В «Электромузее» стартует выставка с перформансами и проектами по блокчейну
Посетить «Открытый музей» можно до конца марта
Патриарх Кирилл — о демонстрации греха через театр и кино
Патриарх призвал деятелей искусства «не сбивать людей с толку»
В сети «Москино» бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова
Мероприятия пройдут в течение трех дней
Минкультуры усилит контроль за субсидиями из-за дела Серебренникова
Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь творческим организациям будет носить более конкретизированный характер
ВДНХ объявил программу на День города
Хедлайнером фестиваля в Парке ремесел станет группа «Мегаполис»
Credit Suisse и Cosmoscow объявили конкурс среди молодых художников
Победитель будет объявлен 7 сентября
В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские
Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей
«Гараж» запускает программу грантов для исследований современного искусства
Заявки на участие принимаются до 13 ноября 2016 года
В «Гараже» пройдёт цикл встреч с художниками
Среди участников — Павел Пепперштейн, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов и другие
На ВДНХ открывается «Парк ремёсел»
В новом павильоне появятся мастерские, в которых посетители смогут освоить разные ремесленные специальности
В Москве запустили вечеринки для желающих научиться рисовать
Арт-вечеринки проходят в разных заведениях Москвы
Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга? The Village узнал, что делать, если творческие работы близкого человека вызывают у вас недоумение
Филипп Дзядко запускает просветительский проект Arzamas (обновлено)
На сайте проекта будут еженедельно публиковаться бесплатные видеолекции об истории и искусстве
Стихи министра экономики о жажде жизни
Глава Минэкономразвития опубликовал несколько своих стихотворений в свежем выпуске журнала «Знамя»
VSCO увеличила свой грантовый фонд в 10 раз
Теперь творческие проекты получат не $100 000, а $1 млн
Творческие проекты смогут получить стипендию в $100 000 от VSCO
Они должны отличаться уникальностью и разумным бюджетом
В Музее Москвы появится детский центр
Творческий центр для детей откроется в Музее Москвы 2 ноября.