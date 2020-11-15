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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как превратить хобби в успешный бизнес
Промо
Как превратить хобби в успешный бизнес И выгодно продавать тай-дай, фенечки и открытки
Как превратить хобби в успешный бизнес
Промо

Как превратить хобби в успешный бизнес
И выгодно продавать тай-дай, фенечки и открытки

И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект
И в пир, и в диджитал-мир Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности
И в пир, и в диджитал-мир
Спецпроект

И в пир, и в диджитал-мир
Что рабочие привычки говорят о вас как о творческой личности

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером Плюсы, минусы, подводные камни
От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Промо

От правильного ноутбука до первого заказа: Как стать дизайнером
Плюсы, минусы, подводные камни

15 ноября 2020

«Эксмо» проведет онлайн-фестиваль творчества и хендмейда

Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza

Детские каникулы в эпоху пандемии

Творчество, 3D-моделирование и блогеры: Для школьников запускают летний онлайн-лагерь Baza

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

Один проект может выиграть до 400 тысяч рублей

Signal разыграет гранты на создание пяти арт-объектов для фестиваля

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear

Лекция о базовом гардеробе и дискуссия об осознанном потреблении

В Музее Москвы пройдет образовательная программа к выставке Uniqlo LifeWear

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

На нем обсудят, как современная техника меняет творчество и его восприятие

На «Винзаводе» пройдет фестиваль о мобильном творчестве

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков

Участвовать могут также школьники из регионов

Открыт набор в бесплатную школу проектов «Каскад» для подростков

Проект «Культурная инициатива» открыл набор участников

В четверг состоится первая лекция, посвященная креативным индустриям

Проект «Культурная инициатива» открыл набор участников

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)

Встречи с ним пройдут в Nike Box MSK на Кузнецком мосту

В образовательной программе Nike и Faces & Laces примет участие дизайнер Крейг Костелло (обновлено)

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Ребенка в ней можно оставить на полдня

«Вкусвилл» открыл первую детскую студию

Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками

Первое мероприятие уже завтра

Painty запустили новые вечеринки с абстрактными рисунками

Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей

Занятия будут проходить в течение всего лета

Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей

Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских

Завтра в музее пройдет день открытых дверей с мастер-классами для взрослых и детей

Новая Третьяковка откроет запись на летние интенсивы в творческих мастерских

Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов

Обучение пройдет в конце июля в Подмосковье

Институт музыкальных инициатив запустил набор в резиденцию для независимых музыкантов

«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit

В отборе на Sziget могут участвовать любые артисты, а в отборе на Exit — электронные музыканты и диджеи

«ВКонтакте» поможет начинающим музыкантам выступить на фестивалях Sziget и Exit

Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы

Она находится около метро «Сухаревская»

Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт

На 15 площадках города пройдут мастер-классы по народному ремеслу

На фестивале «Московская Масленица» научат печь полезные блины и блинный торт

«Гараж» откроет мастерские и арт-резиденции для художников на ВДНХ

Кураторский совет музея уже назначил первых участников программы

«Гараж» откроет мастерские и арт-резиденции для художников на ВДНХ

В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски

Акцию провели участники движения «Время»

В центре Петербурга выставили микрофон с колючей проволокой. Это реакция на дело Хаски

Ресторан Food Embassy открыл осеннюю фуд-арт-школу для детей

Занятия в ней будут бесплатными 

Ресторан Food Embassy открыл осеннюю фуд-арт-школу для детей

В парке Горького пройдет третий фестиваль цифрового искусства Maker Faire Moscow

Посетителей фестиваля ждут лекции и большая выставка изобретений

В парке Горького пройдет третий фестиваль цифрового искусства Maker Faire Moscow

В Музее Москвы пройдет международный типографический фестиваль

Гости узнают о лагерной типографике и арабской каллиграфии

В Музее Москвы пройдет международный типографический фестиваль

На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского

Здесь будут проходить кинопоказы, творческие вечера и выставки

На Большой Ордынке открылся культурный центр Андрея Вознесенского

На арт-фестивале Big Baby Boom откроют детский маркет и покажут модное шоу

Также участников научат делать инсталляции из стикеров и рисовать пенные абстракции

На арт-фестивале Big Baby Boom откроют детский маркет и покажут модное шоу

В Москве откроются мастерские по саунд-дизайну, перформансу и электронной музыке

Пройти обучение в арт-лаборатории зовут молодых ребят в возрасте от 12 до 18 лет

В Москве откроются мастерские по саунд-дизайну, перформансу и электронной музыке

Пенсионеры могут подать заявку на бесплатные занятия спортом и творчеством

Пилотный проект властей направлен на активных граждан

Пенсионеры могут подать заявку на бесплатные занятия спортом и творчеством

Международный московский кинофестиваль объявил набор волонтеров

Кандидат должен отлично знать несколько иностранных языков

Международный московский кинофестиваль объявил набор волонтеров

В «Электромузее» стартует выставка с перформансами и проектами по блокчейну

Посетить «Открытый музей» можно до конца марта

В «Электромузее» стартует выставка с перформансами и проектами по блокчейну

Патриарх Кирилл — о демонстрации греха через театр и кино

Патриарх призвал деятелей искусства «не сбивать людей с толку»

Патриарх Кирилл — о демонстрации греха через театр и кино

Инстаграм Навального с тюремными рисунками

Сейчас Олег Навальный отбывает срок в тюрьме

Инстаграм Навального с тюремными рисунками

В сети «Москино» бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова

Мероприятия пройдут в течение трех дней

В сети «Москино» бесплатно покажут фильмы Эльдара Рязанова

Минкультуры усилит контроль за субсидиями из-за дела Серебренникова

Как пояснили в ведомстве, финансовая помощь творческим организациям будет носить более конкретизированный характер

Минкультуры усилит контроль за субсидиями из-за дела Серебренникова

ВДНХ объявил программу на День города

Хедлайнером фестиваля в Парке ремесел станет группа «Мегаполис»

ВДНХ объявил программу на День города

Дворцы творчества объявили программу на День города

Мероприятия пройдут 9 и 10 сентября

Дворцы творчества объявили программу на День города

Credit Suisse и Cosmoscow объявили конкурс среди молодых художников

Победитель будет объявлен 7 сентября

Credit Suisse и Cosmoscow объявили конкурс среди молодых художников

В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские

Число резидентов проекта пополнят фотостудия, мастерская высокой печати и студия витражей

В Парке ремесел на ВДНХ откроются новые творческие мастерские

«Гараж» запускает программу грантов для исследований современного искусства

Заявки на участие принимаются до 13 ноября 2016 года

«Гараж» запускает программу грантов для исследований современного искусства

В «Гараже» пройдёт цикл встреч с художниками

Среди участников — Павел Пепперштейн, Анатолий Осмоловский, Дмитрий Гутов и другие

В «Гараже» пройдёт цикл встреч с художниками

На ВДНХ открывается «Парк ремёсел»

В новом павильоне появятся мастерские, в которых посетители смогут освоить разные ремесленные специальности

На ВДНХ открывается «Парк ремёсел»

В Москве запустили вечеринки для желающих научиться рисовать

Арт-вечеринки проходят в разных заведениях Москвы

В Москве запустили вечеринки для желающих научиться рисовать

Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга?
Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга? The Village узнал, что делать, если творческие работы близкого человека вызывают у вас недоумение
Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга?

Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга?
The Village узнал, что делать, если творческие работы близкого человека вызывают у вас недоумение

Филипп Дзядко запускает просветительский проект Arzamas (обновлено)

На сайте проекта будут еженедельно публиковаться бесплатные видеолекции об истории и искусстве

Филипп Дзядко запускает просветительский проект Arzamas (обновлено)

Стихи министра экономики о жажде жизни

Глава Минэкономразвития опубликовал несколько своих стихотворений в свежем выпуске журнала «Знамя»

Стихи министра экономики о жажде жизни

VSCO увеличила свой грантовый фонд в 10 раз

Теперь творческие проекты получат не $100 000, а $1 млн

VSCO увеличила свой грантовый фонд в 10 раз

Творческие проекты смогут получить стипендию в $100 000 от VSCO

Они должны отличаться уникальностью и разумным бюджетом

Творческие проекты смогут получить стипендию в $100 000 от VSCO

В Музее Москвы появится детский центр

Творческий центр для детей откроется в Музее Москвы 2 ноября.

В Музее Москвы появится детский центр

Мастерская "Социальные и творческие предприниматели"
Мастерская "Социальные и творческие предприниматели" Проект Creative Cities приглашает&nbsp;всех&nbsp;&nbsp;4 августа в 18:30 на мастерскую для друзей «Социальные и творческие предприниматели: Европа-Россия». Мастерская состоится в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул Николоямская, 1. Участников ждет встреча со спикерами из Британии, Латвии и России в неформальной обстановке с вином и угощением ;)
Мастерская "Социальные и творческие предприниматели"

Мастерская "Социальные и творческие предприниматели"
Проект Creative Cities приглашает&nbsp;всех&nbsp;&nbsp;4 августа в 18:30 на мастерскую для друзей «Социальные и творческие предприниматели: Европа-Россия». Мастерская состоится в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул Николоямская, 1. Участников ждет встреча со спикерами из Британии, Латвии и России в неформальной обстановке с вином и угощением ;)