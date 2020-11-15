Мастерская "Социальные и творческие предприниматели" Проект Creative Cities приглашает всех 4 августа в 18:30 на мастерскую для друзей «Социальные и творческие предприниматели: Европа-Россия». Мастерская состоится в офисе Британского Совета по адресу: Москва, ул Николоямская, 1. Участников ждет встреча со спикерами из Британии, Латвии и России в неформальной обстановке с вином и угощением ;)