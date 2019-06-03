4 июня, пятница
Москва
Россия
Войти
Россия
Новости3 июня 2019

Летний «Пионер» откроет в «Сокольниках» бесплатный творческий центр для детей Занятия будут проходить в течение всего лета

РедакторАлена Дергачева

Завтра, 4 июня, в летнем «Пионере» в парке «Сокольники» в пятый раз откроется детский творческий центр.

Занятия будут проходить в течение всего лета со вторника по четверг с 10:00 до 14:00. Тема нового сезона — «Жизнь как музей». В программе: занятия пластикой, актерским мастерством, музыкой, иностранными языками, искусствоведением, дизайном, лингвистикой и математикой.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте кинотеатра. Вход на все уроки бесплатный, по предварительной регистрации.

Источник: пресс-служба кинотеатра «Пионер»

Подписывайтесь на нас!

telegram

instagram

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Чем занять детей летом: 10 городских лагерей
Чем занять детей летом: 10 городских лагерей «Приключения в мегаполисе», «Дети в городе М.», «Занимательные каникулы» и другие интересные мероприятия
Чем занять детей летом: 10 городских лагерей

Чем занять детей летом: 10 городских лагерей
«Приключения в мегаполисе», «Дети в городе М.», «Занимательные каникулы» и другие интересные мероприятия

В восьми московских парках откроются детские лагеря

Участников ждут мастер-классы, спортивные игры и занятия в школах актерского мастерства

В восьми московских парках откроются детские лагеря
Участников ждут мастер-классы, спортивные игры и занятия в школах актерского мастерства

Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом
Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом «Когда я вернусь», «Юрий Гагарин», «Новый физический фейерверк», «Прощай, нефть» и другие
Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом

Что читать: 29 детских книг, которые выйдут летом
«Когда я вернусь», «Юрий Гагарин», «Новый физический фейерверк», «Прощай, нефть» и другие

«Политех» и «Стрелка» проведут конференцию о вовлечении детей в музейные проекты

Дискуссии и воркшопы пройдут 3 и 4 июня

«Политех» и «Стрелка» проведут конференцию о вовлечении детей в музейные проекты
Дискуссии и воркшопы пройдут 3 и 4 июня

Тэги

Сюжет

Места

Бренды

Прочее

Новое и лучшее

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»

Как провести первую неделю лета в Москве

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы

Первая полоса

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК
История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК «Я остался на улице в тот момент, когда город совсем вымер»
История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК

История бездомного Вячеслава, который получил работу в элитном ЖК
«Я остался на улице в тот момент, когда город совсем вымер»

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом
Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району

Гуляем с оперным режиссером Василием Бархатовым по Адмиралтейскому району
Говорим о гламуре, Следственном комитете и борьбе со стрессом

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах

Как провести первую неделю лета в Москве
Как провести первую неделю лета в Москве Beat Film Festival, день рождения «Ровесника» и десятки других событий
Как провести первую неделю лета в Москве

Как провести первую неделю лета в Москве
Beat Film Festival, день рождения «Ровесника» и десятки других событий

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G
Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Спецпроект

Дистанционная хирургия, умные города и лав-роботы
Какое будущее нас ждет благодаря внедрению 5G

«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд
«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд Фильм об уникальности, которая приносит и победу, и страдания
«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд

«Круэлла»: Очаровательная комедия о диснеевской злодейке с Эммой Стоун в роли Вивьен Вествуд
Фильм об уникальности, которая приносит и победу, и страдания

Вредно ли пользоваться автозагарами?
Вредно ли пользоваться автозагарами? Все об автозагарах: что купить и как пользоваться, чтобы не пожалеть
Вредно ли пользоваться автозагарами?

Вредно ли пользоваться автозагарами?
Все об автозагарах: что купить и как пользоваться, чтобы не пожалеть

«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса
«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса
«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса

«Митлесс»: Как бывшие следователь и оперативник Госнаркоконтроля запустили в Петербурге производство растительного мяса

Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща
Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща Чем похожи пост-Лайм и постковид и почему врачи так много спорят об этих болезнях
Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща

Инфекционист — о смерти и инвалидности от укуса клеща
Чем похожи пост-Лайм и постковид и почему врачи так много спорят об этих болезнях

«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности
«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности Фильм Джии Копполы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук
«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности

«Мейнстрим»: Едкое разоблачение популярности эпохи соцсетей и пожирающей нас виртуальности
Фильм Джии Копполы с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук

Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы
Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы
Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы

Бургеры с фуа-гра, кавказская кухня и локальное все: Что мы будем есть этим летом? Рассказывают рестораторы

Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей»
Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей» И при чем тут покупка прав HBO
Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей»

Неловкая встреча выпускников: Почему не стоит смотреть реюнион «Друзей»
И при чем тут покупка прав HBO

Концерты и фестивали лета в Москве

Концерты и фестивали лета в МосквеПриедут ли Кристиан Лёффлер и Wire?

Концерты и фестивали лета в Москве

Концерты и фестивали лета в Москве Приедут ли Кристиан Лёффлер и Wire?

28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса
28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса Что носить в ближайшие пару месяцев
28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса

28 главных покупок лета для города, отпуска и домашнего офиса
Что носить в ближайшие пару месяцев

Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря
Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря
Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря

Светлая двухкомнатная квартира в стиле кинфолк у Новодевичьего монастыря

Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»
Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем» Говорим о гаражном роке, культе тела и 90-х
Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»

Гуляем вокруг Пяти углов с «Арсением Крестителем»
Говорим о гаражном роке, культе тела и 90-х

Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга
Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга Говорим о правых, Великом посте и «Криминальной России»
Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга

Гуляем со Славой КПСС по веганским кафе Петербурга
Говорим о правых, Великом посте и «Криминальной России»

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах «ШХД: Лето» — живо и тепло
Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах

Илья Мазо — о новом альбоме без сэмплов, даче и любимых поэтах
«ШХД: Лето» — живо и тепло

Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко
Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко Говорим о притонах, академической музыке и Prodigy
Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко

Гуляем по Трубной с композитором Игорем Яковенко
Говорим о притонах, академической музыке и Prodigy

Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная
Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная И что они предлагают взамен
Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная

Госдума предлагает убивать уличных собак. Зоозащитники поясняют, почему эта инициатива безграмотная
И что они предлагают взамен

Подпишитесь на рассылку