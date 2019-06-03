Завтра, 4 июня, в летнем «Пионере» в парке «Сокольники» в пятый раз откроется детский творческий центр.

Занятия будут проходить в течение всего лета со вторника по четверг с 10:00 до 14:00. Тема нового сезона — «Жизнь как музей». В программе: занятия пластикой, актерским мастерством, музыкой, иностранными языками, искусствоведением, дизайном, лингвистикой и математикой.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте кинотеатра. Вход на все уроки бесплатный, по предварительной регистрации.