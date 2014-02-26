Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова The Village выяснил, что произошло с крупнейшей социальной сетью России за год с момента ухода её основателя
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск офисной версии Facebook, поддержка искусственного интеллекта и новые разработки Элона Маска
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск офисной версии Facebook, поддержка искусственного интеллекта и новые разработки Элона Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Mail.Ru Group полностью выкупил соцсеть «ВКонтакте»
Долю UCP оценили в 1,47 миллиарда долларов
Mail.Ru Group полностью выкупил соцсеть «ВКонтакте» Долю UCP оценили в 1,47 миллиарда долларов
Mail.Ru Group может полностью выкупить «ВКонтакте»
Предполагаемая оценка компании в рамках этой сделки составляет 2,9 миллиарда долларов
Mail.Ru Group может полностью выкупить «ВКонтакте» Предполагаемая оценка компании в рамках этой сделки составляет 2,9 миллиарда долларов
UCP согласится назначить Добродеева CEO «ВКонтакте», если Mail.Ru Group поможет отнять Telegram
Пока же фонд выступает против этого кандидата
UCP согласится назначить Добродеева CEO «ВКонтакте», если Mail.Ru Group поможет отнять Telegram Пока же фонд выступает против этого кандидата
Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова»
Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.
Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова» Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.
Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте»
Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения
Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте» Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения
UCP обвинил Дурова во лжи о политическом преследовании
В фонде уверены, что таким образом он хочет избежать наказания за растраты
UCP обвинил Дурова во лжи о политическом преследовании В фонде уверены, что таким образом он хочет избежать наказания за растраты
Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP
По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт
Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт
UCP не признаёт увольнение Павла Дурова
Фонд считает, что Дмитрий Сергеев превысил свои полномочия, не обсудив этот шаг с советом директоров
UCP не признаёт увольнение Павла Дурова Фонд считает, что Дмитрий Сергеев превысил свои полномочия, не обсудив этот шаг с советом директоров
Павел Дуров перевёл Telegram для Android на другое юрлицо
Таким образом приложение оградили от UCP
Павел Дуров перевёл Telegram для Android на другое юрлицо Таким образом приложение оградили от UCP
UCP оценил ущерб от действий Дурова в 500 млн рублей
Также фонд требует присоединения мессенджера Telegram к «ВКонтакте»
UCP оценил ущерб от действий Дурова в 500 млн рублей Также фонд требует присоединения мессенджера Telegram к «ВКонтакте»
Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже
В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе
Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе
UCP выкупил часть Telegram и судится с Дуровым
Фонд считает, что мессенджер должен принадлежать «ВКонтакте»
UCP выкупил часть Telegram и судится с Дуровым Фонд считает, что мессенджер должен принадлежать «ВКонтакте»
Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась»
Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии
Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась» Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии
UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд
Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку
UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку
UCP атакует: Павла Дурова могут обвинить в растратах 273 млн рублей
Однако промежуточных результатов, на которые ссылаются «Известия», пока что не предоставляла ни одна из проводимых в компании проверок
UCP атакует: Павла Дурова могут обвинить в растратах 273 млн рублей Однако промежуточных результатов, на которые ссылаются «Известия», пока что не предоставляла ни одна из проводимых в компании проверок
Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте»
Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда
Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте» Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда
Скандал дня: UCP будет отстаивать свои интересы во «ВКонтакте» через суд
Теперь фонд предъявляет претензии не только к Павлу Дурову, но и к остальным акционерам соцсети