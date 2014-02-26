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Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова
Истории
Как «ВКонтакте» прожил год без ДуроваThe Village выяснил, что произошло с крупнейшей социальной сетью России за год с момента ухода её основателя
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Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова
Истории

Как «ВКонтакте» прожил год без Дурова The Village выяснил, что произошло с крупнейшей социальной сетью России за год с момента ухода её основателя

Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Запуск офисной версии Facebook, поддержка искусственного интеллекта и новые разработки Элона Маска

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Запуск офисной версии Facebook, поддержка искусственного интеллекта и новые разработки Элона Маска Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Mail.Ru Group полностью выкупил соцсеть «ВКонтакте»

Долю UCP оценили в 1,47 миллиарда долларов

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Новости

Mail.Ru Group полностью выкупил соцсеть «ВКонтакте» Долю UCP оценили в 1,47 миллиарда долларов

Новости

Mail.Ru Group может полностью выкупить «ВКонтакте»

Предполагаемая оценка компании в рамках этой сделки составляет 2,9 миллиарда долларов

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Новости

Mail.Ru Group может полностью выкупить «ВКонтакте» Предполагаемая оценка компании в рамках этой сделки составляет 2,9 миллиарда долларов

Новости

UCP согласится назначить Добродеева CEO «ВКонтакте», если Mail.Ru Group поможет отнять Telegram

Пока же фонд выступает против этого кандидата

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Новости

UCP согласится назначить Добродеева CEO «ВКонтакте», если Mail.Ru Group поможет отнять Telegram Пока же фонд выступает против этого кандидата

Новости

Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова»

Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.

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Новости

Иван Стрешинский (USM Holdings): «Щербович предлагал нам отобрать Telegram у Дурова» Член советов директоров Mail.Ru Group и представитель USM Holdings во «ВКонтакте» Иван Стрешинский рассказал о конфликте акционеров.

Новости

Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте»

Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения

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Илья Щербович (UCP): Дуров может похоронить Telegram, чтобы не передавать его «ВКонтакте» Один из акционеров «ВКонтакте» рассказал о своём видении конфликта и возможных вариантах его решения

Новости

UCP обвинил Дурова во лжи о политическом преследовании

В фонде уверены, что таким образом он хочет избежать наказания за растраты

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UCP обвинил Дурова во лжи о политическом преследовании В фонде уверены, что таким образом он хочет избежать наказания за растраты

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Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP

По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт

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Представитель Усманова заявил, что «ВКонтакте» может уволить Дурова и без одобрения UCP По его словам, этот вопрос уже решён: увольнение — свершившийся факт

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UCP не признаёт увольнение Павла Дурова

Фонд считает, что Дмитрий Сергеев превысил свои полномочия, не обсудив этот шаг с советом директоров

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UCP не признаёт увольнение Павла Дурова Фонд считает, что Дмитрий Сергеев превысил свои полномочия, не обсудив этот шаг с советом директоров

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Павел Дуров перевёл Telegram для Android на другое юрлицо

Таким образом приложение оградили от UCP

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Павел Дуров перевёл Telegram для Android на другое юрлицо Таким образом приложение оградили от UCP

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UCP оценил ущерб от действий Дурова в 500 млн рублей

Также фонд требует присоединения мессенджера Telegram к «ВКонтакте»

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UCP оценил ущерб от действий Дурова в 500 млн рублей Также фонд требует присоединения мессенджера Telegram к «ВКонтакте»

Новости

Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже

В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе

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Павел Дуров опубликовал письмо Илье Щербовичу с обвинением в шантаже В нём рассказывается, как именно Щербович завладел долей в мессенджере и о роли Ильи Перекопского в этом процессе

Новости

UCP выкупил часть Telegram и судится с Дуровым

Фонд считает, что мессенджер должен принадлежать «ВКонтакте»

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Новости

UCP выкупил часть Telegram и судится с Дуровым Фонд считает, что мессенджер должен принадлежать «ВКонтакте»

Новости

Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась»

Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии

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Алишер Усманов (USM Holdings): «Я сделаю всё, чтобы связь Дурова с „ВКонтакте“ не оборвалась» Акционер надеется, что основатель соцсети будет и дальше участвовать в её развитии

Новости

UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд

Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку

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UCP предлагали Усманову свою долю во «ВКонтакте» за $2 млрд Однако он посчитал эту оценку неадекватной рынку

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UCP атакует: Павла Дурова могут обвинить в растратах 273 млн рублей

Однако промежуточных результатов, на которые ссылаются «Известия», пока что не предоставляла ни одна из проводимых в компании проверок

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UCP атакует: Павла Дурова могут обвинить в растратах 273 млн рублей Однако промежуточных результатов, на которые ссылаются «Известия», пока что не предоставляла ни одна из проводимых в компании проверок

Новости

Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте»

Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда

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Братья Перекопские выступали информаторами UCP, работая во «ВКонтакте» Сейчас же, по данным USM Holdings, они запугивают сотрудников соцсети своим возвращением под крылом фонда

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Скандал дня: UCP будет отстаивать свои интересы во «ВКонтакте» через суд

Теперь фонд предъявляет претензии не только к Павлу Дурову, но и к остальным акционерам соцсети

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Скандал дня: UCP будет отстаивать свои интересы во «ВКонтакте» через суд Теперь фонд предъявляет претензии не только к Павлу Дурову, но и к остальным акционерам соцсети

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