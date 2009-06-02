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МЫ В СОЦСЕТЯХ

350 литров ухи для «Рыбной недели»

Уху приготовит концепт-шеф ресторанов «Есенинъ» и Monster Hills Константин Ивлев

350 литров ухи для «Рыбной недели»

Русско-нордический ужин в «ЦДЛ»

Ужин Алексея Зимина, Тараса Кириенко и датчанина Ульрика Йепсена

Русско-нордический ужин в «ЦДЛ»

Уха баскских сепаратистов, серферов и рыбаков
Уха баскских сепаратистов, серферов и рыбаков Если все гениальное просто, то этот суп самый простой из всего гениального что только мог породить бискайский берег. Бакалао это все-таки прежде всего еда баскских рыбаков, и в переводе с Эускару (так себя называют баски) это просто треска. Это блюдо ели утром перед тем как выйти в море, меня с ним познакомил мой друг Альваро супер-мега-крутой серфер (Симач в пролете) а по...
Уха баскских сепаратистов, серферов и рыбаков

Уха баскских сепаратистов, серферов и рыбаков
Если все гениальное просто, то этот суп самый простой из всего гениального что только мог породить бискайский берег. Бакалао это все-таки прежде всего еда баскских рыбаков, и в переводе с Эускару (так себя называют баски) это просто треска. Это блюдо ели утром перед тем как выйти в море, меня с ним познакомил мой друг Альваро супер-мега-крутой серфер (Симач в пролете) а по...