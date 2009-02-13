6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре