Самые популярные блюда ПетербургаТортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
Самые популярные блюда Петербурга Тортелли с бурратой и чёрным трюфелем, закуска «Московская», вишнёвый пирог с шариком мороженого — The Village узнал, какие блюда любят не ресторанные обозреватели, а обычные посетители ресторанов
14 кафе, баров и ресторанов сентября Пиццерия с дровяной печью от создателей Red. Steak and Wine, первый ресторан Раппопорта в Петербурге, новое «Бюро» и ещё 11 хороших заведений, открывшихся в Петербурге в сентябре
14 кафе, баров и ресторанов сентября Пиццерия с дровяной печью от создателей Red. Steak and Wine, первый ресторан Раппопорта в Петербурге, новое «Бюро» и ещё 11 хороших заведений, открывшихся в Петербурге в сентябре
Почему в России во все блюда добавляют укроп? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
Почему в России во все блюда добавляют укроп? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни, которыми задаются горожане
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре
6 кафе, баров и ресторанов, открывшихся в октябре Кафе с блюдами из местных продуктов, огромный ресторан самообслуживания, новое место для вегетарианцев и бар с домашним алкоголем — в подборке кафе и ресторанов, открывшихся в Петербурге в сентябре
Киш с лососем и укропом Киш, по-моему, универсальный пирог, его легко готовить, в качестве начинки подойдет все, что есть в доме, получается неизменно вкусно и сытно.
Салат «Наслаждение» Недавно гуляла на свадьбе у дяди. Праздновали у общего друга - Михаила, в его ресторане. Все блюда были отменными, но больше всего полюбился салат с креветками и ананасами. За парой бакалов вина Миша поведал мне главный секрет, этого незатейливого салата, о котором чуть позже.