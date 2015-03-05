На мой взгляд, в России укроп употребляют не только и не столько неумеренно, сколько неуместно. В кухнях стран Балтии и в Финляндии укропа тоже много, но там он всегда добавляется к строго определённым блюдам. Тот же горчичный соус с укропом для лосося слабой соли, хорошо известный посетителям IKEA, очень популярен в Скандинавии, укроп — частый гость и в других маринадах для рыбы. Во французской кухне очень распространён фенхель – ближайший родственник укропа из того же семейства анисовых. Но зелень и клубни фенхеля чаще становятся ингредиентами при тушении и жарке, нежели самостоятельным продуктом для употребления в сыром виде.

В России в принципе употребляют слишком много резаной свежей зелени в качестве добавки к самым различным блюдам. Эта традиция давняя, пришла в Россию с Кавказа, где зелень подают пучками вместе с солениями и сырами. У нас обильное потребление зелени считалось ещё и способом восполнить недостаток витаминов: свежие фрукты и овощи, особенно зимой и весной, на протяжении многих лет были в дефиците.

В укропе действительно много полезных веществ, витаминов и минералов. Сильный диуретик, укроп хорошо снижает давление, является народным средством от головной боли. Но с гастрономической точки зрения, особенно в свежем виде, он — убийца других ингредиентов, поскольку его аромат и вкус легко забивают другие вкусы и ароматы. В небольшом количестве он уместен в борщах и других сложных супах, прекрасен в сочетании с луком и уксусом на селёдке, но совершенно неприемлем на продуктах с тонким вкусом или в тех кухнях, где его не используют вообще.